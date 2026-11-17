A pocos días de darse a conocer la muerte del actor Charles F. Porter, la industria del cine vuelve a vestirse de luto ante una sensible e inesperada pérdida.

Una joven actriz falleció a los 23 años de edad, de acuerdo con el anuncio de la agencia que la representaba. La noticia se dio a conocer a pocos días del estreno de la última película en la que participó.

¿Quién fue esta querida actriz y qué se sabe sobre su fallecimiento? Te contamos.

Leer: Muere exfutbolista mexicano en Canadá; su familia pide donaciones para repatriar su cuerpo a Veracruz

Luto en el mundo del espectáculo / Canva

¿Quién fue la joven actriz que falleció poco antes del estreno de su última película?

La actriz japonesa Noa Nakada fue la joven artista que falleció a los 23 años. Nació el 21 de junio de 2003 en Ishikawa, Japón, y comenzó a abrirse camino en el espectáculo luego de convertirse en finalista del concurso ‘Toho Cinderella Audition’, en 2016.

A partir de entonces, participó en distintos proyectos de cine y televisión. Sin embargo, uno de sus papeles más reconocidos fue el de Kanna Izumi en la serie ‘Ultraman Teo’.

Noa Nakada se mantenía muy activa en su faceta como actriz, participando en diferentes proyectos, hasta la inesperada noticia de su fallecimiento.

Leer: Mauricio Islas reaparece tras muerte de su papá; revela cuál fue la causa de su fallecimiento: “Difícil”

Noa Nakada, actriz japonesa / Instagram

¿Cómo anunciaron la muerte de Noa Nakada?

La muerte de Noa Nakada fue anunciada el lunes 16 de noviembre por Toho Entertainment, la agencia que representaba a la actriz, a través de un comunicado publicado en su página oficial.

En el mensaje, la compañía expresó su tristeza por la pérdida de la joven y agradeció a los seguidores y colaboradores que la acompañaron durante su carrera artística. Asimismo, informó que el velorio y el funeral se realizaron de manera privada.

Sin embargo, no se reveló la causa de muerte ni la fecha exacta en la que ocurrió el fallecimiento, pues únicamente señaló que la actriz había muerto recientemente.

La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, especialmente porque Noa había realizado una publicación en redes sociales el pasado 6 de noviembre, en la que agradeció a los espectadores por seguir su trabajo en ‘Ultraman Teo’ y promocionó el siguiente episodio de la serie. Asimismo, la actriz tenía en puerta el estreno de su última película.

Leer: ¿Efraín Rosas de León, actor de La familia P. Luche, presintió su muerte? Este fue su último post en redes

¿Cuál fue la última película en la que actuó Noa Nakada?

La última película en la que participó Noa Nakada fue ‘Iff you see her, say hello’, una producción japonesa que tenía previsto llegar a las salas de cine el próximo 4 de diciembre de 2026.

En esta producción, Noa interpretó a Saki, uno de los personajes principales de la historia. Su participación cobró especial relevancia tras darse a conocer su fallecimiento, ya que el estreno ocurrirá pocas semanas después de su muerte.

Ante la noticia, el equipo de producción confirmó que la película llegará a los cines en la fecha ya establecida, luego de consultar y obtener el consentimiento de la familia de la fallecida actriz.

Hace unos días, también se dio a conocer la muerte de la joven actriz, Cata Amatista, a los 25 años de edad, luego de una ardua lucha contra un agresivo cáncer cerebral.

Leer: Mauricio Islas de luto: El actor sufrió la muerte de su padre tras presentarse en obra de teatro, ¡esto sabemos!