Lucía Méndez se implantó un chip de la juventud, revelan: “Andaba todo el tiempo prendida”

¡‘Un alma en pena’! Lucía Méndez se implantó un chip para el ‘apetito sexual y la juventud’. Nos contaron que “Solo pensaba en se... Andaba todo el tiempo ‘prendida’. Era tal su ansiedad que quería hasta restregarse a la pared”. La disminución del libido o deseo sexual en las mujeres es un tema complejo y multifactorial. Hay etapas en que los cambios suelen ser muy comunes, como a finales de los 50, por la perimenopausia. Tal es el caso de Lucía Méndez, quien en el reality Siempre reinas (de Netflix) aseguró que recurrió a un chip para aumentar la libido.

Te puede interesar: ¿Quién es la actriz mexicana de telenovelas más millonaria y a cuánto asciende su fortuna?

Lucía Méndez / Redes soaciales

¿Cómo fue la experiencia de Lucía Méndez con el chip de la juventud?

Una persona allegada a ella nos cuenta las hazañas que vivió la actriz: “Lucía es una mujer que no tiene tapujo alguno para decir las cosas tal y como son. En 2022 estaba saliendo ocasionalmente con un chico guapo que era modelo, de 28 años. Lucía nos había confesado que, por su edad, le había disminuido el deseo se...”.

Recurrió a un médico de toda su confianza para poder implantarse ese chip: “Al principio tenía sus dudas. Le habían recomendado utilizar pastillas para aumentar el deseo se..., pero también le sugirieron el implante, que estaba muy de moda y le duraría como medio año”.

“Lucía sonaba muy divertida al contarnos su vivencia. Decía que su novio era muy joven, que no quería quedarse atrás y que le iba a dar batalla. Dijo que al principio de la colocación no sintió cambio alguno, se sentía normal. Fue como a la segunda semana que empezó a sentirse rara”.

“Sus pensamientos cambiaron. Andaba muy positiva, con mucha energía. Iba, venía, andaba al 100, pero parecía jovencita, quería experimentarlo todo. Pensaba en el galán, en estar con él. Lucía compraba ropa muy sen... Sus encuentros estaban (subidos de tono). Era muy placentero todo”.

Te puede interesar: Sylvia Pasquel, Itatí Cantoral, Belinda y otras famosas despiden a Silvia Galván, ‘Estilista de las estrellas’

Lucía Méndez / Redes sociales

¿Qué problemas padeció Lucía Méndez con el chip de la juventud?

Luego, al paso de las primeras semanas, todo cambió para mal: “Lucía empezó a sentirse incómoda, ya que tenía que concentrarse en el trabajo, que nunca le ha fallado, pero su cerebro solo pensaba en se... Decía que andaba todo el tiempo ‘prendida’, que sentía como desesperación, así tal cual: ‘Pienso en hombres todo el tiempo’. Decía que era tal su ansiedad que quería hasta restregarse a la pared (ríe)”.

“En 2022, en su serie, se abrió con sus compañeras y contó esa anécdota de forma natural cuando hablaron de se... Laura Zapata, Sylvia Pasquel y ella. A nosotros ya nos había dicho que, con ese implante, después de semanas, no le agradó para nada esa sensación de tener ‘necesidad’ todo el tiempo. Así que, a los 2 meses de la colocación decidió que se lo retiraran. Lucía prefiere todo de forma natural. No sé por qué la prensa no dio importancia a esto cuando lo mencionó, si Lucía no tiene problema en abordar este tema. Hoy su vida ya está relajada, feliz y concentrada en el estreno de su nueva serie Cómplices, el 19 de este mes”, concluyó.

En el reality ‘Siempre reinas’ Lucía dijo:

“Me fui a poner un chip de libido, pero me lo tuve que sacar, porque me quería cuchiplanchar hasta las paredes. Se te sube la libido y quieres tener toda la relación se... del mundo”. Al ser cuestionada por Pasquel y Zapata si no le daba pena quitarse la ropa frente a él, Lucía dijo: “El problema no es tener un chamaco de 28 años, sino que, cuando estás en la intimidad y te quitas todo, la fuerza de gravedad hace lo suyo”.

Te puede interesar: Lorena Herrera revela cómo inició su sonada enemistad con Lucía Méndez: ¿Se odian?

Lucía Méndez en siempre reinas / Captura de pantalla

Te puede interesar: Revelan que Lucía Méndez no tuvo Covid, sino un hongo... por fumar 7 por...s al día ¡Carga con el oxígeno!

¿Qué es un chip para el apetito sexual y la juventud?

La médico cirujana Guadalupe Alvarado nos explica: “El implante trabaja los síntomas de la menopausia y aumenta el libido”



“El ‘chip de la juventud’ o ‘de la sexualidad’ es un implante a base de medicamentos y hormonas, principalmente testosterona, estradiol y progesterona. Se coloca en el cuadrante superior externo del glúteo, en el tejido graso subcutáneo”.

“Liberará estas hormonas de 3 a 6 meses. Empieza a notarse a los pocos días de su colocación y el efecto máximo se alcanza al mes. Las hormonas gradualmente se van al sistema sanguíneo y de ahí al cerebro. Trabajan los síntomas de la menopausia, aumentan la libido, conocida como ‘apetito sexual’, reducen la fatiga, mejoran el estado de ánimo y mantienen la masa ósea”.

“Se requieren estudios antes de su colocación, para valorar el nivel de hormonas y saber si la persona es candidata. A partir de los 30, las mujeres empiezan a disminuir la función hormonal. Es importante que el implante lo coloque un especialista. En caso de no tener deficiencia de testosterona, la mujer que se coloca el chip tendría un apetito sexual exagerado. En cada paciente puede variar el deseo”.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .