Yolanda Andrade publica desgarrador mensaje en redes: “Ya no hay tiempo... viví la traición más triste”

Luego de anunciar que dejaría de tomar algunos de los medicamentos que le fueron recetados, Yolanda Andrade toma sus redes sociales para narrar un episodio bastante desgarrador, pues según cuenta, una amiga cercana a ella la traicionó de la peor manera. Te contamos aquí lo que dijo.

Lee también: Yolanda Andrade habla de su funeral; revela la ropa que se llevará en su último adiós: “Me la pones en la caja”

Yolanda Andrade reaparece ante los medios y luce irreconocible. / Facebook: Yolanda Andrade

Yolanda Andrade acusa a Inés Moreno de traicionarla

Este 1 de octubre de 2026, Yolanda Andrade publicó un video en sus redes sociales en el que exhibió lo que presuntamente le hizo una amiga periodista, Inés Moreno, pues según cuenta la conductora, mientras estaba en medio de una crisis decidió llamar a la comunicadora para desahogarse.

De acuerdo a los dichos de Andrade, dicha llamada que ocurrió en diciembre de 2025 fue grabada por Moreno, para después compartirla con otros colegas como fue el caso de Poncho Martínez y Alejandro Zúñiga. Para Yolanda, lo más doloroso es que se mostró vulnerable con una persona que solo la vio como la oportunidad de tener una exclusiva:

“Te valió madr** que yo estuviera aquí tirada en la cama, llorando, gritando lo mal que me sentía, aprovechando ese dolor” Yolanda Andrade

Con la voz entrecortada, Yolanda hizo una invitación a que ninguna persona confíe en ella, ni como periodista y mucho menos como amiga:

“Quiero hacer una invitación a todos mis compañeros artistas y actores, por favor no crean en ella,, no confíen en ella, me la hizo a mi. Amigos del medio no confíen en ella...Las decepciones de amigos duelen más y tú Inés Moreno te faltó mucho aprender a ser leal, mira que la palabra lealtad no la conoces ”. Yolanda Andrade

Finalmente, Andrade se despidió de la periodista, asegurando que ya no tiene tiempo para restaurar esa relación: “Adiós Inés Moreno, yo no puedo dar otra oportunidad porque ya no hay tiempo, porque yo quiero aprovechar el tiempo que me quede con tantas amigas que me hablan y quieren platicar y escucharme, amigas con lealtad de años”

Lee también: Yolanda Andrade suplica hablar con la actriz Gala Montes; ¿quiere sacarla de las adicciones?: “Quiero escucharte”

Yolanda Andrade enfrentaría una complicada recaída de salud / Redes sociales

¿Qué le respondió Inés Moreno a Yolanda Andrade?

Aunque hasta el momento la periodista no se ha pronunciado acerca de esta polémica, Ana María Alvarado reportó que se había comunicado con ella y a través de una transmisión en vivo compartió lo siguiente:

“Dice que para nada, que ella nunca traicionaría la amistad de Yolanda Andrade. De lo que platicaron en su momento algo comentó ella con autorización de Yolanda pero para nada hizo negocio con su llamada, ni por ventilar su dolor ni mucho menos. Que no sabe por qué piense eso, pero que lo toma con el entendimiento de que Yolanda no la está pasando bien” Ana María Alvarado

Ana María dijo que aunque no le parecía que se descalificara de esa manera a Inés, en este momento lo más importante tiene que ser la salud de Yolanda Andrade y seguir adelante: “Inés dice que su conciencia está tranquila”, finalizó.

Lee también: Julio César Chávez habla del tiempo de vida que le quedaría a Yolanda Andrade, según médicos: “Me va a doler”

Enfermedades de Yolanda Andrade / Instagram

¿Cuál es la enfermedad que padece Yolanda Andrade?

La conductora Yolanda Andrade ha sido diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y neuralgia del trigémino.

La esclerosis es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas motoras del cerebro y la medula espinal. Por su parte, la neuralgia es un trastorno nervioso facial que provoca un severo dolor físico. Desafortunadamente hoy por hoy no existe cura definitiva para ninguna de las dos afecciones.

Saúl Maxwell, ‘El psíquico de las estrellas’, hizo fuertes revelaciones sobre el futuro de Yolanda Andrade.