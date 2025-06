Florinda Meza explota contra la serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’: “Falsean hechos solo para vender”

El estreno de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, serie que cuenta la vida y legado de Roberto Gómez Bolaños. sigue generando polémica. Tras el lanzamiento de su segundo capítulo, Florinda Meza, viuda del afamado productor de televisión, acusó al proyecto de “mentir” solo para generar ganancias.

Desde que Roberto Gómez Fernández, hijo de ‘Chespirito’, dio a conocer su intención de hacer una bioserie de su papá, Florinda se mostró en desacuerdo, siendo ese el motivo por el que se tuvo que cambiar su nombre a ‘Margarita Ruiz’ en el proyecto.

Aunque en su momento la actriz no quiso dar comentarios sobre esta producción, ahora se mostró sumamente molesta por la forma en la que se representó a su fallecido esposo en el segundo episodio.

¿De qué trata el segundo capítulo de la serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’?

En el segundo episodio de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, estrenado el pasado 12 de junio, se puede ver cómo Roberto Gómez Bolaños, interpretado por Pablo Cruz, luchó para poder llevar sus producciones a la televisión.

Una de las escenas más representativas fue cuando Roberto, ante la negativa de uno de los directores de Canal 8 para ver sus guiones, se brincó una barda, con ayuda de Rubén Aguirre, para poder hablar con el directivo.

Según la serie, este hecho fue clave para poder llevar a la pantalla ‘Los supergenios de la mesa cuadrada’, show cómico que, en su momento, fue uno de los más exitosos de la televisión.

También se vio un poco de la relación tensa entre ‘Chespirito’ y Carlos Villagrán, ‘Quico’, quien en la serie fue nombrado como ‘Marcos Barragán’, cuando viajaron a Acapulco a grabar un especial de ‘El chavo del 8’. De igual manera, se evidenció la crisis matrimonial de Gómez Bolaños y su primera esposa y madre de sus 6 hijos, Graciela Fernández.

¿Por qué a Florinda Meza le molestó el segundo capítulo de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’?

Hace algunas horas, Florinda Meza publicó un mensaje en Instagram para desmentir que ‘Chespirito’ se hubiera brincado una barda ante el rechazo de un directivo de Canal 8. De acuerdo con la actriz, el comediante era sumamente querido por la ahora extinta televisora, por lo que jamás le habrían hecho un desaire.

“Roberto Gómez Bolaños fue un escritor de radio, cine y televisión muy reconocido y valorado ANTES de crear al ‘Chapulín colorado’ y al ‘Chavo del 8’. Nunca tuvo necesidad de saltar ninguna barda como un delincuente para convencer a ningún ejecutivo. Ellos lo valoraban y querían trabajar con él”, manifestó.

La viuda de Roberto Gómez Bolaños sostuvo que la serie solo quiere pintar al cómico como un “luchador muy al estilo Hollywood”, algo que es completamente “falso” y decepcionaría al hoy occiso.

Florinda Meza “La serie puede parecer romántica, porque lo pinta como un luchador muy al estilo Hollywood... Pero no es su historia. Es un cuento, puede ser bonito, incluso divertido, pero no es su biografía. A este genio le gustaría que la gente conociera su vida, la verdadera. Que lo recordaran por su legado y no por un melodrama de ficción que falsea los hechos sólo para vender”

Florinda invitó al público a que leyeran el libro biográfico que Roberto escribió en su momento o ver sus entrevistas para conocer “la verdad”. Hasta el momento, el hijo del cómico, quien produjo la serie, no se ha pronunciado ante esto.

A pesar de que se limitaron los comentarios en la publicación, el mensaje se viralizó en redes sociales y hubo posturas divididas. Si bien algunos respaldaron a Meza, otros consideran que la actriz no puede saber si realmente pasó o no el hecho de la barda, pues en ese entonces aún no conocía a Roberto.

¿De qué murió Roberto Gómez Bolaños?

Roberto Gómez Bolaños, también conocido artísticamente como ‘Chespirito’, murió el 28 de noviembre de 2014 a los 85 años en su residencia de Cancún, México. En su momento se dijo que la causa eran problemas respiratorios, derivados del enfisema pulmonar y la diabetes que padecía.

Sin embargo, posteriormente, Florinda Meza contó que el comediante también padecía Parkinson en etapa tardía, lo que generó muchos problemas en su salud, así como cambios en sus comportamientos. De acuerdo con la actriz, esta enfermedad también contribuyó en su muerte.

Cabe destacar que el también productor de televisión perdió la vida un año después de que su primera esposa, y madre de sus seis hijos, Graciela Fernández, partiera de este mundo.

