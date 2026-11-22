El metal mexicano suma una nueva colaboración femenina con el estreno de “Más allá de la tormenta”, canción en la que Anna Fiori une su talento al de Mariana Cassaigne, vocalista de She No More, para contar una historia sobre el amor, la pérdida y la esperanza.

El nuevo sencillo presenta una faceta especialmente emotiva de la agrupación, reconocida por combinar el metal sinfónico con mensajes de conciencia social.

La participación de Anna Fiori surgió de las necesidades narrativas de la composición, que cuenta la historia de dos hermanas enfrentadas a una ausencia.

Anna Fiori y She No More presentan una poderosa colaboración que transforma el duelo en música.

Para trasladar esa relación a la pantalla, She No More reunió nuevamente a la directora Daniela Rodríguez García y al fotógrafo y editor Benja Luna, quienes han participado en la construcción de la identidad visual de la banda.

El videoclip cuenta con las actuaciones de Frida Alcántara y Valentina Bouchot, encargadas de representar el proceso emocional que atraviesan los personajes.

La canción también tiene un significado especial para She No More porque inaugura una nueva etapa en su trayectoria: es el primer tema grabado con sus seis integrantes actuales.

Además, el grupo volvió a trabajar con el productor francés Brett Caldas-Lima, responsable de la mezcla y masterización en Tower Studio.

A diferencia de otras composiciones de la banda, enfocadas en denunciar problemáticas sociales, “Más allá de la tormenta” dirige su mensaje hacia quienes han perdido a una persona importante y todavía buscan la manera de continuar.

El resultado es una colaboración que invita a valorar a nuestros seres queridos mientras están presentes y a comprender que el amor puede sobrevivir a las despedidas. Está ya disponible en todas las plataformas de streaming.