Reportera y camarógrafo mexicanos son atropellados en plena transmisión EN VIVO durante cobertura: VIDEO

Tan solo dos semanas después del desplome de un helicóptero en el que viajaba la periodista Eliana Moreno en plena cobertura en vivo, causando su muerte, otro hecho quedó grabado en cámara.

Una reportera y un camarógrafo se encontraban en una cobertura en vivo cuando de manera repentina, fueron atropellados por un vehículo que transitaba en la avenida, tras perder el control. Las imágenes son fuertes y ya son virales en redes sociales.

Reportera realizaba cobertura EN VIVO / Redes sociales

¿Quién es la reportera mexicana que fue atropellada EN VIVO recientemente?

Los afectados son los periodistas Alma Mireya de la Rosa y Cristo Morales, de Gamavisión, quienes se encontraban cubriendo un deslave ocurrido en una zona específica de Monterrey.

El momento exacto del atropellamiento quedó registrado por la cámara que utilizaba el propio camarógrafo durante la transmisión, y se alcanza a percibir cuando una camioneta pierde el control en una curva.

La grabación permitió documentar el accidente prácticamente desde el momento en que ocurrió, debido a que la cámara permanecía activa para la cobertura periodística. ¿Cómo se encuentran?

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Reportera mexicana es atropellada en vivo / Redes sociales

¿Cómo fue el momento en el que atropellaron a la reportera mexicana?

La periodista Alma Mireya de la Rosa se encontraba en las inmediaciones del cruce de la avenida Morones Prieto con Pedro Martínez, en la colonia Nuevo Repueblo, donde cubrían el derrumbe de un muro que había afectado la vialidad.

Mientras realizaban su trabajo, una camioneta tipo SUV que circulaba por la avenida se aproximó al lugar. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control de la unidad, aparentemente después de derrapar, y el vehículo se dirigió hacia el punto donde estaban los comunicadores.

Después del atropellamiento, cuerpos de auxilio acudieron al lugar para brindar atención médica a Alma Mireya de la Rosa y Cristo Morales. Posteriormente, ambos fueron trasladados a un hospital para someterse a una valoración .

Según los primeros reportes, los dos periodistas presentaron diversas lesiones derivadas del impacto, aunque ninguna presuntamente ha sido considerada de gravedad.

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ATROPELLA A REPORTERA Y CAMARÓGRAFO EN MONTERREY DURANTE TRANSMISIÓN EN VIVO 🚨



La reportera de Gamavisión Alma de la Rosa Flores, y su camarógrafo Cristo Martínez, fueron atropellados por un vehículo que derrapó cuando transmitían en vivo para su noticiero. pic.twitter.com/Qu1t7QhCw9 — ETVNews (@_ETVNEWS_) October 2, 2026

¿Hay detenidos tras atropellamiento de la periodista Alma Mireya de la Rosa?

No se sabe aún si hay detenidos o si el conductor de la camioneta está bajo investigación, aunque muchos esperan que se encuentre bajo resguardo de las autoridades.

Se estima que comiencen las indagatorias correspondientes, ya que se presume que pudo haber existido exceso de velocidad u otro detalle que haya causado el accidente.

Durante las últimas horas, las lluvias han ocasionado diferentes afectaciones en municipios de Nuevo León, entre ellas inundaciones, vehículos varados, cierres de vialidades y otros accidentes.

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