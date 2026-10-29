¡Mía Rubín rompe el silencio sobre su supuesta ruptura con el torero Tarik Othón! ¿Se acabó el amor? VIDEO

Tras el tremendo cambio de look de Mía Rubín que incendió las redes sociales, la hija de Erik Rubín reapareció frente a los medios de comunicación en el ‘Beliween’, donde fue cuestionada sobre los rumores de separación de su novio Tarik Othón. ¿Se acabó el amor? ¡Te contamos los detalles!

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Mía Rubín da la cara tras rumores de distanciamiento con Tarik Othón. / Instagram

¿Qué dijo Mía Rubín sobre los rumores de ruptura con Tarik Othón?

Durante su llegada al ‘Beliween’, Mía Rubín fue abordada por la prensa con preguntas sobre los rumores que rodean su relación con el torero mexicano Tarik Othón, pues tras celebrar su aniversario, han dejado de compartir contenido juntos constantemente.

De acuerdo con la intérprete de ‘Flecha’ y ‘Tú me mates’, siempre existen rumores, pero respecto a su relación, tomó la decisión de buscar un poco más de privacidad al darse cuenta de que permitió que muchas personas intercedieran.

“Yo creo que hay muchos rumores de todo. Yo creo que ahorita últimamente nada más hemos buscado un poco más de privacidad porque creo que en el pasado también hemos dejado que mucha gente entre a nuestra relación”. Mía Rubín

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Mía Rubín da la cara tras rumores de distanciamiento con Tarik Othón. / Alejandro Isunza / Redes sociales

¿Mía Rubín y su novio Tarik Othón se distanciaron tras buscar privacidad?

Mía Rubín resaltó que la decisión de llevar su relación de manera privada fue tomada por ambos, pues ya no se sentían cómodos de compartir constantemente detalles sobre su historia. Sin embargo, entiende que, al pertenecer a un médico público, buscar privacidad resulta difícil.

“Fue algo que, por lo menos por mi parte, también, pues por parte de él, como que no nos sentíamos tan cómodos compartiendo”, dijo sobre las constantes muestras de afecto públicas que solían mostrar, y agregó:

“Entonces decidimos como que llevarlo un poco más leve. Creo que fue una decisión importante para nosotros también tener cierta privacidad dentro de lo que cabe porque es un medio que no te deja tener mucha privacidad”. Mía Rubín

Finalmente, ante la insistencia de los reporteros por conocer si solo se trata de rumores o si la búsqueda de la privacidad terminó por alejarlos, Mía Rubín cerró el tema con un tajante: “Son rumores”.

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¿Cuándo inició la relación de Mía Rubín y Tarik Othón?

Fue el pasado 19 de mayo de 2026 cuando Mía Rubín y Tarik Othón celebraron su tercer aniversario como novios tras rumores sobre dar el siguiente paso en su relación. Durante una entrevista con TNotas, la hija de Erik Rubín contó cómo conoció al joven torero.

De acuerdo con la actriz de ‘Reina de espadas’, conoció al torero debido a que su papá es amigo de Rubín y en una ocasión asistió a uno de sus cumpleaños. Desde entonces, la conexión entre los dos fue evidente y comenzaron a salir. “Desde ahí se hizo la conexión y nuestros papás están felices”.

Actualmente, los jóvenes son una de las parejas que más han acaparado la atención con su historia de amor y, aunque actualmente han decidido mantenerse lejos de los reflectores, su relación sigue generando emoción entre sus seguidores. ¿Cuál será el futuro de la pareja?

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