¿Paco Zea volvió a la soltería? Surgen rumores de ruptura con Kati Zaragoza, conductora de Sale el Sol

Hace apenas unos meses, el nombre de Paco Zea y Kati Zaragoza comenzó a sonar con fuerza luego de que TVNotas te diera a conocer que entre ellos podría existir algo más que una relación laboral. Ahora, nuevas versiones aseguran que la cercanía entre ambos habría llegado a su fin e incluso se habla de posibles cambios profesionales que podrían modificar su dinámica dentro de Imagen TV.

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Kati asegura que tiene una buena amistad con Francisco y descartó mantener una relación amorosa entre ellos.



¿Paco Zea y Kati Zaragoza terminaron por la diferencia de edad? Revelan qué habría provocado su ruptura

Los rumores sobre una presunta relación sentimental entre Paco Zea y Kati Zaragoza volvieron a cobrar relevancia en las últimas horas luego de que surgieran versiones que apuntan a un supuesto distanciamiento. Te contamos en exclusiva en TVNotas.

Aunque ninguno de los dos hizo pública una relación amorosa, durante meses se especuló que mantenían una cercanía especial, pues además de coincidir en Imagen TV también compartían proyectos profesionales. De acuerdo con versiones difundidas en medios de espectáculos, la supuesta relación no habría logrado consolidarse y ambos habrían decidido seguir caminos distintos.

Las mismas versiones señalan que uno de los factores que habría complicado la situación sería la diferencia de edad entre ambos, que supera los 25 años. Hasta el momento, ni Paco Zea ni Kati Zaragoza han emitido declaraciones para confirmar o desmentir estas especulaciones.

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Álex Kaffie confirma noviazgo entre Kati Zaragoza y Paco Zea / Redes sociales

¿Quién es Kati Zaragoza, la conductora de Sale el Sol relacionada con Paco Zea?

Kati Zaragoza es una conductora, actriz y creadora de contenido originaria de Guatemala que en los últimos años logró consolidarse en la televisión mexicana. Actualmente forma parte del elenco de Sale el Sol, donde se ha convertido en una de las figuras más reconocidas del programa gracias a su carisma y cercanía con la audiencia.

Su historia profesional comenzó en Guatemala, donde alcanzó popularidad tras integrarse al programa juvenil ¡Qué Chilero!, una oportunidad que le permitió abrirse paso en el mundo del entretenimiento.

En 2021 tomó la decisión de mudarse a México para buscar nuevas oportunidades, una etapa que no estuvo exenta de dificultades. La conductora ha contado en distintas ocasiones que enfrentó importantes retos durante su llegada al país, incluido un proceso complicado para establecerse profesionalmente.

Con perseverancia logró ganar terreno en los medios de comunicación hasta convertirse en una de las presentadoras de Sale el Sol. Además de su trabajo en televisión, también ha destacado como conferencista y creadora de contenido digital, actividades que complementan su carrera frente a las cámaras.

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Kati Zaragoza, presunta novia de Paco Zea / Redes sociales

¿Por qué también se habla de una posible salida laboral de Kati Zaragoza?

Entre los rumores que han surgido alrededor del supuesto distanciamiento también aparece una versión relacionada con el futuro laboral de Kati Zaragoza. Según personas cercanas a la producción del canal, la conductora podría tomar una decisión importante respecto a los proyectos que comparte con Paco Zea dentro de Imagen TV.

Actualmente ambos colaboran en espacios vinculados a la empresa, motivo por el que continúan coincidiendo profesionalmente pese a las especulaciones. Incluso se comenta que la comunicadora estaría evaluando nuevos proyectos, aunque por ahora no existe información oficial que confirme una salida de la televisora.

Kati Zaragoza / Instagram

¿Quién es Paco Zea y cuál es su trayectoria en la televisión mexicana?

Francisco Javier Zea Rojo, mejor conocido como Paco Zea, es uno de los periodistas y conductores de noticias más reconocidos de México. Además de contar con formación en Derecho, ha desarrollado una extensa trayectoria en medios de comunicación, especialmente dentro de Grupo Imagen.

A lo largo de los años ha participado en radio, prensa escrita y televisión, consolidándose como una de las figuras informativas más importantes de la empresa. Actualmente encabeza Imagen Noticias con Francisco Zea, espacio desde donde informa diariamente sobre los acontecimientos más relevantes de México y el mundo.

Su experiencia en noticieros y programas de análisis lo ha convertido en una de las caras más identificables de Imagen Televisión.