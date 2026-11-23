Alfredo del Mazo lanza una propuesta interesante que podría revolucionar la microvilidad de nuestro país. Del Mazo Maza plantea los “corredores inteligentes” para poder reducir el riesgo vial y así poder favoreces alternativas al uso del automóvil. Te contamos los detalles.

¿Cómo mejorar la micromovilidad de México? / Milenio

¿Cómo funcionarían los “corredores inteligentes” propuestos por Alfredo del Mazo?

El planteamiento busca mejorar la seguridad, facilitar los desplazamientos y atender las necesidades de quienes utilizan bicicletas y otros vehículos de micromovilidad. Ka idea parte de un diagnóstico conocido: la falta de conexión entre ciclovías, las deficiencias del alumbrado público y los riesgos en las intersecciones.

A diferencia de las ciclovías tradicionales, los corredores inteligentes buscan integrar dispositivos que logren recopilar y procesar datos en tiempo real, tanto de las condiciones de circulación, como del uso de la infraestructura urbana.

Entre las herramientas destacan los sensores del Internet de las Cosas (IoT), los cuales, son capaces de registrar la afluencia de ciclistas y peatones, las velocidades de desplazamiento y el estado del pavimento. Con la información recabada, las autoridades podrían identificar cuáles son los tramos con mayor demanda, detectar daños en las superficies y así poder programar trabajos de mantenimiento antes de que se conviertan en un riesgo posteriormente.

Para Del Mazo Maza, proteger a los usuarios de la micromovilidad exige ir más allá de delimitar carriles exclusivos. Su propuesta apuesta por sistemas tecnológicos que permitan anticipar los riesgos y no solo reaccionar ante ellos.

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Así buscan anticipar accidentes gracias a los “corredores inteligentes”

Uno de los puntos centrales es la comunicación entre vehículos e infraestructura, conocida como V2X, que facilita el intercambio de información entre los distintos componentes de la red vial. Lo que se busca con su implementación es detectar posibles conflictos en las intersecciones.

Además, el esquema permitiría regular los semáforos de acuerdo con la circulación de automovilistas, ciclistas y peatones, a través de sistemas de gestión inteligente.

De manera paralela, el plan contempla renovar el alumbrado público, otro de los pilares del modelo. Con luminarias LED y sensores de movimiento, la iluminación podría aumentar o disminuir su intensidad dependiendo de si hay personas o vehículos en la vía.

Esta tecnología no solo mejoraría la visibilidad durante los trayectos nocturnos, sino que también contribuiría a reducir el gasto de energía eléctrica. Asimismo, contar con mejor iluminación y vigilancia en las ciclovías podría animar a más personas a caminar o andar en bici por la noche.

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Quieren reducir accidentes en ciclovías / ciclopistas.com

Una agenda para integrar la micromovilidad a la planeación urbana

Alfredo Del Mazo Maza propone que la micromovilidad forme parte de la planeación de las ciudades mediante acciones que atiendan tanto las condiciones de la infraestructura como las necesidades de traslado de la población.

Entre las medidas que contempla el modelo se encuentran:



Enlazar las redes de ciclovías que ya operan.

Renovar la iluminación en las rutas para peatones y ciclistas.

Instalar sensores que den seguimiento a las condiciones de tránsito.

Reforzar la seguridad en cruces e intersecciones.

Apoyarse en los datos para programar obras y labores de mantenimiento.

Adoptar sistemas inteligentes para el control de los semáforos.

Detectar anomalías en el pavimento.

La propuesta contempla aprovechar la información que generan los desplazamientos cotidianos para orientar las intervenciones en calles y avenidas, así como ampliar las opciones de transporte para quienes realizan recorridos de corta distancia.

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