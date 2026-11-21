El transporte público del Estado de México enfrenta desafíos relacionados con la seguridad, los costos de traslado y la regulación de las unidades concesionadas. Sin embargo, durante la administración de Alfredo Del Mazo Maza, de 2017 a 2023, también se desarrollaron e inauguraron proyectos de movilidad e infraestructura que forman parte de la red de transporte de la entidad.

Entre las obras que entraron en operación durante ese periodo destacan la Línea 2 del Mexicable, el primer tramo del Tren Interurbano México-Toluca, la autopista urbana Siervo de la Nación y la autopista Toluca-Naucalpan.

A estos proyectos se sumó la puesta en marcha de un centro de control del transporte público, diseñado para monitorear unidades concesionadas y atender emergencias.

Aunque estas inversiones no resolvieron todos los problemas del transporte mexiquense, constituyen parte de la infraestructura que debe considerarse al analizar los avances y pendientes en materia de movilidad durante el sexenio de Del Mazo.

Línea 2 del Mexicable: una de las principales obras de transporte de Alfredo Del Mazo

Una de las obras de movilidad más importantes inauguradas durante la administración de Alfredo Del Mazo en el Estado de México fue la Línea 2 del Mexicable, que comenzó operaciones el 30 de marzo de 2023.

El proyecto representó una inversión de aproximadamente 2 mil 500 millones de pesos y permitió establecer una conexión mediante teleférico entre Ecatepec, Tlalnepantla y la terminal de Indios Verdes, en la Ciudad de México.

Con una extensión aproximada de 8.4 kilómetros y siete estaciones, el sistema fue diseñado para facilitar los desplazamientos de habitantes de las zonas altas de la Sierra de Guadalupe.

Durante su inauguración, las autoridades estimaron que tendría capacidad para transportar alrededor de 30 mil usuarios diariamente.

La Línea 2 también amplió las alternativas de conexión con otros sistemas de transporte, entre ellos el Metro, Metrobús, Cablebús y Mexibús, mediante el nodo de movilidad de Indios Verdes.

Su entrada en funcionamiento representó una ampliación del transporte masivo en una de las regiones con mayor demanda de desplazamientos hacia la capital del país.

Tren Interurbano México-Toluca: el proyecto que inició operaciones en 2023

Otro de los acontecimientos relevantes en materia de movilidad durante el gobierno de Alfredo Del Mazo fue la inauguración del primer tramo del Tren Interurbano México-Toluca, conocido como El Insurgente, el 15 de septiembre de 2023.

La ceremonia estuvo encabezada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado por Alfredo Del Mazo y la gobernadora electa Delfina Gómez Álvarez.

En esa primera etapa comenzaron operaciones 20 kilómetros de vía ferroviaria, con cuatro estaciones: Zinacantepec, Toluca Centro, Metepec y Lerma.

El proyecto, de carácter federal y cuya construcción comenzó antes del sexenio de Del Mazo, contó con la colaboración de autoridades estatales para avanzar en su ejecución.

Durante la inauguración, el entonces secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, reconoció el apoyo y la coordinación del gobierno mexiquense para el desarrollo de la infraestructura.

La apertura del primer tramo permitió recuperar el servicio ferroviario de pasajeros como alternativa de movilidad regional en el Valle de Toluca, mientras continuaban los trabajos para completar la conexión con la Ciudad de México.

Autopista Siervo de la Nación: infraestructura para mejorar la conectividad en Ecatepec

En octubre de 2021, Alfredo Del Mazo inauguró la autopista urbana Siervo de la Nación, una obra destinada a ampliar las alternativas de circulación en Ecatepec y fortalecer la conectividad carretera del Valle de México.

El tramo inaugurado contó con aproximadamente 14 kilómetros de longitud y una inversión reportada entonces de 8 mil 700 millones de pesos.

La vialidad fue planteada como una alternativa para mejorar los desplazamientos en una región con elevada concentración de vehículos particulares, transporte de pasajeros y unidades de carga.

También se contempló su integración con las rutas de acceso al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Si bien se trata de infraestructura carretera de cuota y no de un sistema de transporte público masivo, su incorporación amplió la red vial disponible en el oriente del Estado de México.

Autopista Toluca-Naucalpan: conexión entre dos regiones del Edomex

La autopista Toluca-Naucalpan, inaugurada el 21 de octubre de 2020, fue otro de los proyectos que entraron en funcionamiento durante el sexenio de Alfredo Del Mazo.

La vialidad, de aproximadamente 39 kilómetros, estableció una alternativa de conexión entre el Valle de Toluca y el Valle de México, mediante un corredor que atraviesa zonas de Toluca, Lerma, Huixquilucan y Naucalpan.

Durante su apertura, las autoridades señalaron que el nuevo trayecto permitiría reducir los tiempos de traslado respecto de las rutas convencionales, además de facilitar la circulación de vehículos de carga y autobuses.

Aunque el proyecto acumuló retrasos desde administraciones anteriores, su inauguración durante 2020 incorporó una nueva conexión a la infraestructura carretera de la entidad.

Seguridad en el transporte público: el centro de monitoreo inaugurado por Del Mazo

Además de las obras de infraestructura, durante la administración de Alfredo Del Mazo se implementaron herramientas tecnológicas orientadas a mejorar la supervisión del transporte público concesionado.

En octubre de 2017 fue inaugurado el Centro de Control y Gestión de la Operación del Transporte Público del Estado de México, con el objetivo de monitorear unidades y facilitar la atención de emergencias.

El sistema fue presentado como una herramienta para mantener comunicación con empresas transportistas y conocer información relacionada con la ubicación de los vehículos, sus velocidades y posibles desviaciones de ruta.

También se dio a conocer la aplicación Usuario Seguro, diseñada para que los pasajeros consultaran información de las unidades y compartieran sus recorridos con contactos personales.

Estas medidas constituyeron esfuerzos institucionales de supervisión, aunque su implementación no eliminó los problemas de inseguridad y operación irregular que continuaron registrándose en el transporte mexiquense.

¿Qué problemas de transporte quedaron pendientes en el Estado de México?

Pese a las obras inauguradas entre 2017 y 2023, el transporte público del Estado de México mantuvo problemas estructurales, particularmente en materia de seguridad, regulación y gasto de los usuarios.

En mayo de 2023, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) identificó deficiencias en el sistema de movilidad de la entidad.

Entre los datos documentados destacó que, durante 2022, el Estado de México concentró 6 mil 436 de los 8 mil 57 robos con violencia registrados en el transporte público colectivo a nivel nacional.

El organismo también señaló dificultades para supervisar las unidades que operaban sin autorización y el elevado gasto que representaba el transporte público para las familias mexiquenses.

Estos indicadores muestran que la ampliación de infraestructura y la modernización del transporte concesionado representan desafíos distintos, aunque relacionados.

Actualmente, el gobierno de Delfina Gómez Álvarez desarrolla medidas enfocadas en la regularización de unidades, la seguridad de los usuarios y la aplicación de subsidios en determinados sistemas de transporte.

En ese contexto, el balance de la movilidad durante el gobierno de Alfredo Del Mazo incluye tanto los rezagos que persistieron al concluir su administración como las obras de transporte masivo, infraestructura carretera y herramientas de supervisión que entraron en funcionamiento entre 2017 y 2023.

