Familias de Tamaulipas elegirán a los integrantes de la nueva mesa directiva de la Secundaria General ‘Alfredo del Mazo’

Luego de que Marco Antonio Valero dejara su cargo para asumir sus nuevas funciones como jefe de Enseñanza en la Secretaría de Educación de Tamaulipas, se informó que los padres de familia podrán involucrarse en la elección de la mesa directiva para los ciclos 2026-2027 y 2027-2028 de la Escuela Secundaria General ‘Alfredo del Mazo’, ubicada en Río Bravo.

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Escuela Secundaria General ‘Alfredo del Mazo’ elegirá nueva mesa directiva / Redes sociales

Lo que se sabe de las votaciones para elegir a la mesa directiva de la Escuela Secundaria General ‘Alfredo del Mazo’

De acuerdo con Severiano Méndez Rodríguez, director de la Escuela Secundaria General ‘Alfredo del Mazo’, la reunión se llevará a cabo el próximo jueves 12 de noviembre, en las instalaciones del instituto. Comenzará a las 18 horas.

Señaló que el proceso de renovación buscará involucrar a madres, padres y tutores en los asuntos escolares, así como establecer mecanismos de comunicación y organización para atender las necesidades del plantel.

Por ello, se hizo un llamado a que los padres o tutores con menores inscritos en la institución, sin importar el turno, asistieran, pues esta actividad es de vital importancia para el futuro de los alumnos y del propio recinto.

Hasta el momento, se desconoce el mecanismo de votación, los cargos que conformarán la nueva mesa directiva y los requisitos necesarios para registrar candidaturas.

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Escuela Secundaria General ‘Alfredo del Mazo’ elegirá nueva mesa directiva / Redes sociales

¿Quién estará a cargo de la reunión sobre las votaciones para los integrantes de la nueva mesa directiva de la Escuela Secundaria General ‘Alfredo del Mazo’?

En el comunicado, se menciona que será el director Severo Méndez Rodríguez, quien asumió el cargo tras la partida de Marco Antonio Valero, la persona que se encargará de la asamblea y escuchar las opiniones e inquietudes de los padres de familia.

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