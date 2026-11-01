¿Hugo Sánchez o protagonista de telenovela? Su exesposa revela el drama que ocasionó un triángulo amoroso

Hugo Sánchez, una de las grandes leyendas del futbol mexicano, protagonizó una historia de amor digna de telenovela. Mucho antes de conquistar las canchas europeas, el exfutbolista se enamoró de una joven que tenía novio y por la que estuvo dispuesto a esperar varios años. Su primera esposa, Emma Portugal, recordó que hubo una pelea en un aeropuerto y hasta llamadas desde España entre lágrimas. ¿Qué ocurrió entre ellos?

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¿Quién fue el primer amor de Hugo Sánchez?

Hugo Sánchez y Emma Portugal comenzaron su historia de amor cuando todavía eran adolescentes, mucho antes de que el delantero mexicano alcanzara la fama internacional con sus goles. Emma era hija de Alfonso Portugal, entrenador de Hugo Sánchez, por lo que el joven futbolista comenzó a convivir con su familia. Las reuniones en casa fueron el escenario de los primeros acercamientos entre ambos.

“Lo llevaba a casa para comer asado y nosotras (ella y sus hermanas) calentábamos las tortillas”, recordó Emma Portugal durante una entrevista con Productora 69.

Aunque existía una evidente atracción, Hugo Sánchez y Emma Portugal pasaron cerca de cinco años entre coqueteos, sin llegar a establecer una relación formal. Sin embargo, el futuro goleador no perdió el interés en ella.

La situación cambió cuando Alfonso Portugal obtuvo una beca de Cruz Azul para prepararse como director técnico en Inglaterra, por lo que Emma y su familia tuvieron que mudarse. Hugo Sánchez comenzó a llamarla constantemente desde México, sin imaginar que, mientras él intentaba conquistarla a distancia, otro joven ya había logrado convertirse en su novio.

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¿Hugo Sánchez peleó por Emma Portugal con otro hombre? Así fue su triángulo amoroso

El triángulo amoroso de Hugo Sánchez y Emma Portugal tuvo su momento más incómodo en un aeropuerto, cuando la familia de la joven regresó de Inglaterra a México. El futbolista acudió a recibirla con la ilusión de reencontrarse con ella, pero no esperaba coincidir con el novio que Emma tenía en ese momento. La presencia de ambos desató una situación que ella todavía recuerda.

“Cuando regresamos el fu a recogernos al aeropuerto pero yo tenía mi novio; entonces llegó Hugo y llegó mi novio ¡y se armó la trifulca!” Emma Portugal

A pesar del interés que Hugo Sánchez mostraba por ella, Emma decidió continuar su relación con el otro joven, por lo que el futbolista tuvo que aceptar que todavía no era correspondido como esperaba.

Sin embargo, aquella decisión no terminó con sus sentimientos. El delantero siguió interesado en Emma, incluso cuando su carrera deportiva comenzó a abrirle las puertas del futbol internacional.

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¿Por qué Hugo Sánchez llamaba llorando a Emma Portugal desde España?

Hugo Sánchez vivió una etapa sentimental complicada cuando llegó al Atlético de Madrid, pues mientras intentaba consolidar su carrera en España, continuaba enamorado de Emma Portugal.

De acuerdo con su primera esposa, el futbolista le llamaba todas las semanas. La distancia y las dificultades de adaptarse a una nueva vida hicieron que buscara constantemente su compañía.

‘Él se sentía muy solo, fue una etapa muy difícil y un día me llamó desde las oficinas del Atlético de Madrid, llorando y pidiendo que me fuera para allá’ Emma Portugal

Aquellas llamadas terminaron por acercarlos y, después de varios años de encuentros, desencuentros y distancia, Hugo Sánchez finalmente logró consolidar su relación con Emma Portugal.

Hugo Sánchez y Emma Portugal

¿Cuántos hijos tuvieron Hugo Sánchez y Emma Portugal y por qué se divorciaron?

Hugo Sánchez y Emma Portugal finalmente se casaron después de aquella larga historia de amor que comenzó durante su adolescencia y atravesó un triángulo amoroso. Durante su matrimonio tuvieron dos hijos, Horacio y Hanna, y formaron una familia mientras el futbolista desarrollaba su exitosa trayectoria deportiva.

Durante varios años fueron considerados una de las parejas más estables y discretas del medio deportivo, viviendo de cerca el ascenso profesional del delantero que brilló en España.

Sin embargo, la relación no logró mantenerse para siempre. En 1990 comenzaron los trámites de divorcio y la separación quedó formalizada un año después.

Aunque el matrimonio terminó, la historia entre Hugo Sánchez y Emma Portugal sigue llamando la atención décadas después porque muestra una faceta poco conocida del exfutbolista. Antes de convertirse en el máximo goleador mexicano en Europa y una de las grandes figuras de Pumas, Atlético de Madrid y Real Madrid, también fue un joven enamorado que luchó por conquistar a la mujer que quería.