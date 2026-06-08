Sobrino de Hugo Sánchez arremete vs. Javier Aguirre, DT de la Selección Mexicana y ¡propone nuevo entrenador!

Horacio Sánchez, de 47 años, exfutbolista y seleccionado nacional, sobrino de Hugo Sánchez, trae en la sangre lo polémico y lo analítico, por lo que se soltó en contra del actual técnico nacional, Javier ‘Vasco’ Aguirre, y aseguró que no le gusta cómo está trabajando, por lo que lo invitó a que deje la dirección técnica y le dé paso a Rafa Márquez.

¿México fracasará en el mundial según Horacio Sánchez? / Redes sociales

¿Qué opina Horacio Sánchez, sobrino de Hugo Sánchez, sobre la selección mexicana de Javier Aguirre?

“Deja mucho qué desear, el funcionamiento, tal cual estoy viendo cómo dirigía este señor (Aguirre) en Europa: Muy hacia atrás, muy a ver qué pasa al frente. A mí no me gusta. Estás a tiempo para renunciar. Está a tiempo de que lo agarre Márquez (Rafa). Quién mejor que él, que ganó todo y tiene la experiencia para dar la cara por esta Selección. Eso hubiera sido mágico. Lástima que tenga que ser el segundón de alguien que fracasó”.

El sobrino de Hugo Sánchez continuó atacando el trabajo de Aguirre, quien posiblemente siga como directivo al final del Mundial y no como técnico del representativo mexicano. “Es lamentable que esté este señor, que no logró nada; al contrario, que le den esa importancia después de haber ascendido a un equipo en España y luego pelear los últimos lugares, y que le hayan dado de premio la Selección y que también dirija selecciones menores. Por eso estamos como estamos”.

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Horacio Sánchez quiere a Rafael Márquez como DT de México / Francisco Mancera y redes sociales

¿La lista de seleccionados de México para el mundial no fue buena según Horacio Sánchez?

Sobre la lista final de convocados para este evento deportivo, Horacio Sánchez arremetió contra el ‘Vasco’ por sus decisiones. “Muchos estamos inconformes con la gente que convoca o con la que no se quedó fuera, y por cómo están siendo dirigidos. Hay materia prima, tenemos buenos jugadores, y yo lo sigo manifestando: Seguimos siendo mal dirigidos y lo vivimos en la ocasión pasada, en la peor derrota de México en su historia ante Estados Unidos en un Mundial (Corea-Japón 2002), y que se lo hayan vuelto a dar, y ahora en México, es lamentable”.

Respecto a si el representativo mexicano puede hacer un Mundial histórico, Horacio expresó: “Yo más bien confío en el apoyo de la gente y en aprovechar la altura, el clima, asuntos extrafutbolísticos, pero no le auguro grandes resultados, por lo que se está dudando de que se llegue a un sexto partido. Yo lo dudo mucho, pero ojalá sí se alcance”.

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Partido de futbol / Creación propia

¿A qué se dedica actualmente Horacio Sánchez tras retirarse como futbolista?

Horacio recuerda qué significa para un jugador ser convocado a su Selección. “Es padrísimo. El hecho de entonar tu himno ante tanta gente, como lo soñaste de niño, te pone la piel chinita, te dan ganas de llorar. Tuve la fortuna de representar a mi país y quedar campeón de goleo en torneo, y eso es mi máximo orgullo”.

Finalmente, Horacio nos contó que se convirtió en empresario. “Tuve una cadena de gimnasios, pero por la pandemia los tuve que cerrar. Después, puse una agencia que se dedica a rentar espacios deportivos como suits, palcos, plateas en algunos lugares para hacer shows y conciertos”.

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Horacio Sánchez, exjugador de los Pumas, ahora es empresario / Redes sociales

¿Cuál es la trayectoria de Horacio Sánchez en el futbol?

Debutó en Pumas en 1997 y jugó en diferentes equipos, entre ellos: León (2001- 2002), Lagartos de Tabasco (2003-2004), Altamira (2004-2005) y Alacranes de Durango (2010), año en que se retiró del futbol.

y jugó en diferentes equipos, entre ellos: León (2001- 2002), Lagartos de Tabasco (2003-2004), Altamira (2004-2005) y Alacranes de Durango (2010), año en que se retiró del futbol. Fue seleccionado nacional desde 2000.

Actualmente es empresario. Es dueño de una agencia que se dedica a rentar diferentes recintos para hacer shows y conciertos.

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