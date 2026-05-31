Boletos Mundial 2026 vs México 86: ¿cuánto costaban las entradas para ver a la Selección Nacional?

A 10 días del Mundial 2026, los precios de los boletos desataron polémica y revivieron una pregunta incómoda: ¿antes era más fácil ver a la Selección Mexicana en el estadio? La respuesta apunta a una realidad que cambió por completo.

La Copa del Mundo 2026 arrancará el 11 de junio con el partido inaugural en el Estadio Azteca, donde la Selección Mexicana se medirá ante Sudáfrica. La competencia cerrará el 19 de julio con la final en el MetLife Stadium, en Estados Unidos.

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¿Cuánto costaban los boletos del Mundial México 86 y por qué sí eran accesibles para los aficionados?

Hablar de los boletos del Mundial México 86 es abrir una ventana a un país muy distinto, incluso en su moneda. En ese tiempo se utilizaban los llamados “viejos pesos”, antes de la devaluación de 1993, lo que complica comparar cifras de forma directa, pero no el impacto real en el bolsillo.

En aquel torneo, las entradas no se vendían de forma individual como hoy, sino en paquetes que incluían los 13 partidos disputados en la Ciudad de México, desde la fase de grupos hasta la final. El paquete más económico costaba 8,125 pesos y el más caro llegaba hasta 135,000 pesos.

Si se desglosa, cada partido del paquete barato salía en aproximadamente 625 pesos. Pero lo más relevante no es el número, sino su relación con el salario mínimo de la época, que rondaba los 1,844 pesos diarios. Es decir, ver un partido del Mundial costaba apenas una tercera parte de un día de trabajo. Un esfuerzo, sí, pero totalmente alcanzable para miles de familias mexicanas.

Incluso con crisis, devaluaciones y el reciente terremoto de 1985, el futbol seguía siendo un espectáculo cercano. Ir al estadio no era un lujo extremo, sino una experiencia.

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Es un boleto original del Mundial de México 1986 para el partido entre Portugal e Inglaterra. / X

¿Cuánto cuestan los boletos para el Mundial 2026 en México y cuánto debe trabajar un aficionado para pagarlos?

La historia cambia drásticamente rumbo al Mundial 2026. Hoy, conseguir un boleto para ver a la Selección Mexicana en el Estadio Azteca implica un gasto que, para muchos, es simplemente inalcanzable.

Los precios oficiales en fase de grupos van desde aproximadamente 82 dólares (alrededor de 1,500 pesos mexicanos) hasta más de 482 dólares (unos 8,800 pesos). Para el partido inaugural entre México y Sudáfrica, las cifras se disparan aún más: boletos accesibles superan los 7,000 pesos.

Si se compara con el salario mínimo actual de 315.04 pesos diarios, un boleto barato representa al menos cinco días de trabajo, mientras que una entrada promedio puede equivaler a más de 20 días. En reventa, los precios se han elevado a niveles extremos, superando incluso se ha dicho que podrían alcanzar el millón de pesos para el juego inaugural.

El dato es contundente: lo que antes implicaba días de esfuerzo, hoy puede representar meses o incluso años de ingresos.

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La FIFA para este Mundial implementará entradas 100% digitales a través de su app oficial. / IA

¿Los boletos del Mundial México 70 y México 86 realmente eran más baratos que los del Mundial 2026 o el poder adquisitivo hacía la diferencia?

La diferencia no es casualidad. Entre México 70, México 86 y el Mundial 2026 hay décadas de transformaciones económicas, sociales y en el propio negocio del futbol. Antes, los boletos reflejaban un evento pensado para el público local, con precios alineados al poder adquisitivo de la población. El futbol era, ante todo, un espectáculo popular.

Hoy, el Mundial es un producto global. La FIFA, los paquetes Hospitality y la reventa han elevado los costos a niveles donde la demanda internacional y el turismo pesan más que el aficionado promedio.

Además, el poder adquisitivo de los mexicanos también ha cambiado. Aunque los salarios han crecido en números nominales, la capacidad de compra en comparación con eventos de este tipo es menor. Esto obliga a muchos aficionados a conformarse con ver los partidos desde casa.