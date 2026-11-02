Lalo Trelles apoya a su pareja 30 años menor para que haga contenido exclusivo, ¡hacen colaboraciones y una se filtró!

A mediados de 2024, las redes estallaron tras hacerse viral un video en el que aparecía el periodista deportivo Lalo Trelles, quien siempre se había caracterizado por su seriedad y formalidad, usando un antifaz, mientras mantenía relaciones sexuales con su esposa, la actriz y conductora Lorena Cid, quien ese mismo año abrió su página de contenido para adultos.

Esto generó sorpresa y muchas burlas, y la pareja decidió guardar silencio. Ahora, por primera vez, Lorena revela: “Yo subí ese video a mi contenido. Alguien lo bajó y circuló por todos lados, pero nos reímos. Con quien disfruto mi sexualidad es con el hombre que amo. Le dije: ‘Tú personifícate y hazme lo que quieras’”.

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Lalo Trelles está saliendo con Lorena Cid, actriz que es 30 años menor / Cortesía de la entrevistada y redes sociales

¿Por qué Lorena Cid, la pareja de Lalo Trelles, tiene su página de contenido para adultos?

“Éramos primerizos. Fue algo que se salió de control, pero ni modo. Yo le dije: ‘Voy a seguir haciendo contenido’. Él tiene un manejo emocional increíble y nunca me hizo el comentario de que esto le diera pena”. Lorena Cid

Nos confesó que a él no le importó que lo reconocieran aunque usaba antifaz: “A veces he llegado a pensar que lo hizo a propósito, porque antes de eso había salido lo de ‘Zague’ (la relacionaban con el exfutbolista), y no sé si fue como diciendo: ‘Esta es mía, vean que soy yo’”.

Tras esa situación, decidieron que en los videos ya no apareciera la cara de Lalo, solo su cuerpo. Lorena agregó que Lalo se siente cómodo al grabarse con ella:

“Se ve bien. Está bien cuidado, es metrosexual y somos muy abiertos. Tenemos una apertura a la sexualidad en general. De repente, tengo sesión de fotos. Él me las toma y me dice: ‘Ya viste cómo me pones’, y yo le respondo: ‘Pues hay que aprovechar para grabar, mi rey’. Es una cosa que se da natural, una cosa nos lleva a otra”. Lorena Cid

Lorena Cid “Algunos amigos le han preguntado cuál es el secreto de nuestra relación, y él les responde que 3 (relaciones sexuales) a la semana. La gente se ríe, y yo les digo que no lo hagan, porque luego yo soy de: ‘Me duele la cabeza’. Mucha gente pensará: ‘No tiene la vitalidad’, pero es un hombre que tiene una vitalidad impresionante, no toma nada (en referencia a Viagra)”.

El contenido de Lorena en su página para adultos es tanto sensual como explícito:

“Hay videos donde tengo intimidad con Lalo. Nunca me he grabado con otros hombres. Es muy válido para nosotros usar juguetes. Yo los tengo y le digo: ‘Quiero usarlo para hacer contenido’, y él me los pone a cargar. No nos asusta eso. Tiene años que los usamos, nos divertimos. Yo pienso que la sexualidad de: ‘Tú arriba, yo abajo y ya con permiso, ya me despaché’, qué flojera. Nosotros sí somos de que me agarre a nalgadas y me diga cositas”, indicó.

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Lorena Cid y Lalo Trelles hacen contenido para adultos / Cortesía de la entrevistada y redes sociales

Así responde Lorena Cid, la pareja de Lalo Trelles, a las críticas por tener una página de contenido exclusivo

Han sido duramente señalados: “Él ha sido criticado por apoyarme, pero la gente califica sin conocer lo que hay detrás. Han dicho que ‘ensució su imagen’, pero yo pienso que la inteligencia no está peleada con tener una sexualidad libre y feliz”, recalcó.

“Hay gente que le escribe: ‘La estás ofreciendo’. No es que él me esté poniendo a hacerlo o que lo necesitemos. Es un gusto. Me dijo: ‘Ok, es lo que quieres hacer, yo te respeto. Tienes el cuerpo y la cara para hacerlo’. Me encanta hacer ejercicio y ser modelo. Me gusta que me vean, yo no le hago daño a nadie. Me tomo fotos, soy coqueta, ¿por qué no experimentarlo?”. Lorena Cid

“Además, le caigo muy bien a mis suscriptores. Me dicen: ‘Estás bien bonita, ¿te puedo hablar sucio?’ Y les respondo: ‘Tú háblame como quieras’, porque estudié actuación y sé diferenciar entre lo que es mi vida personal como esposa y lo que es (una página de contenido para adultos”, puntualizó.

“Mucha gente me pregunta: ‘Oye, ¿qué tipo de contenido tienes?’, y ya les pongo la lista: Que por adelante, por atrás, por abajo, por arriba, por un lado, por el otro, bailando, todo el menú con precios”. Lorena Cid

Lorena tiene más de 25 años en los medios y no es una persona improvisada: “Estudié en la escuela de Patricia Reyes Spíndola, Dramaturgia y Locución. En 2005 entré a Televisa Deportes, donde conocí a Lalo. También soy escritora y estoy por publicar un libro”.

Además, a Lorena y Lalo se les ha criticado por la diferencia de edades: “Él me lleva 30 años y, aunque muchos apostaban a que íbamos a durar meses, estamos por cumplir 20 juntos”.

Reconoce que algunos colegas le dieron la espalda a Lalo: “Hubo mucha crítica de algunos compañeros, que no nos extrañó, porque ya sabíamos la clase de personas que son”.

A ella se le relacionó con ‘Zague’, pero fueron mentiras: “Han subido una foto donde dicen que estoy con él cuando lo conocí, pero no soy yo y no me gusta que se ensucie su imagen ni la mía. Lo traté breve tiempo en Televisa, cuando estuvo de comentarista. Siempre fue muy respetuoso conmigo y después no nos volvimos a ver”.

Finalmente, nos compartió que le han pedido colaboraciones con otros hombres, pero aseguró que no lo haría: “Lalo me ha dicho: ‘Alguna vez podemos hacer un trío, pero con una mujer, otro hombre no’. Yo ahí no he dado el paso, aunque no te voy a mentir, si de pronto Celia Lora quiere colaborar conmigo, sí lo haría. En un principio, a mí me comparaban mucho con Yanet García”, concluyó.

A Lorena Cid no le interesan las críticas por su contenido para adultos / Cortesía de la entrevistada y redes sociales

¿Quién es Lalo Trelles?

Es un reconocido periodista deportivo, hijo de Ignacio Trelles (†).

Inició su carrera periodística en El Heraldo de México y Televisa Radio, en 1975.

Colaboró con los diarios Esto , Excelsior y Novedades .

, y . Fue comentarista en 10 Mundiales de futbol y estuvo en las filas de Televisa hasta 2019.

Actualmente colabora en programas de Estados Unidos.

¿Quién es Lalo Trelles? / Cortesía de la entrevistada y redes sociales

¿Quién es Lorena Cid, pareja de Lalo Trelles?

Como actriz, participó en telenovelas como Clase 406, Amarte es mi pecado, Querida enemiga y La fuerza del destino. También la vimos en el unitario La rosa de Guadalupe.

Fue imagen de un famoso gimnasio en Televisa Deportes.

Ha sido conductora en los programas: A todo color y La neta del futbol L&L.

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