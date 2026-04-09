¿Reportera mexicana de reconocida televisora abrirá página de contenido para adultos? ¡Esto se sabe!

Algunas celebridades han optado por alejarse de los foros y dedicarse a la venta de contenido para adultos, actores como Julio Maninno han rechazado dichas propuestas. Ahora, hay una reportera mexicana a la que señalan por la posibilidad de adentrarse en tal escenario.

Han surgido rumores en redes sociales, en los que presuntamente una reportera de FIA (Fuerza Informativa Azteca) podría incursionar en el mundo del contenido para adultos. Ante esto, muchos se mostraron escépticos, y otros más aseguran se trata de un falso rumor. ¿De quién se trata?

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¿Qué reportera mexicana presuntamente vendería contenido para adultos?

Internautas apuntan a Kariana Colmenero, reportera de TV Azteca, quien se encarga de realizar diversas coberturas en tiempo real, y que en muchas ocasiones implican un escenario de riesgo.

La publicación que desató las especulaciones fue hecha por la cuenta de X “Tiberius”, quien puso el siguiente mensaje:

La reportera de TV Azteca qué correteo al policía le está respirando el OF en la nuca. Cuenta de X: “Tiberius”

Aunque no dijo el nombre, el hecho de mencionar que se trata de una comunicadora que “correteó” a un policía, rápidamente se asoció a Colmenero, quien protagonizó dicho momento hace unos meses.

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La reportera de TV Azteca qué correteo al policía le está respirando el OF en la nuca.

No me estoy quejando. — Tiberius (@Tiberius_____) April 9, 2026

¿Kariana Colmenero, reportera mexicana, confirmó incursión en el contenido para adultos?

La reportera, Kariana Colmenero, no ha dicho nada al respecto, y tampoco mencionó en algún momento considerar dicha opción, por lo que solo se trata de un rumor generado en redes sociales.

A día de hoy, Colmenero se mantiene en la realización de coberturas y reportajes día con día, incluso, a inicios de marzo compartió con sus seguidores que ya tendría más espacio en la televisión:

“ A partir de hoy, me uno al team @adnnoticiasmx. Ahora, podrán verme enlazándome en vivo en los diferentes noticieros vespertinos desde las 3 de la tarde ”, escribió.

Todo se mantiene en calidad de rumor.

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La reportera Kariana Colmenero / IG: karianacn

¿Quién es Kariana Colmenero y cuál es su trayectoria en medios?

En información de TV Azteca, Kariana Colmenero tiene estudios en Mercadotecnia y Comunicación. A lo largo de su trayectoria profesional se ha desempeñado como locutora, redactora y, en la actualidad, como reportera de televisión.

Como parte de ADN Noticias, Colmenero ha pedido en sus redes sociales que le hagan llegar denuncias para poder darles visibilidad, llenando de publicaciones sus plataformas digitales.

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