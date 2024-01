Famosa actriz de “Guardianes de la bahía” fue diagnosticada con cáncer de mama

Baywatch, filme más conocido como Guardianes de la bahía, es una serie de televisión estadounidense que se centró en los socorristas de las playas de las ciudades de Santa Mónica y Honolulu. Esta se transmitió de 1989 a 2001.

El reparto fue muy famoso entre la audiencia, ya que fue conformado por David Hasselhoff, Jeremy Jackson, Pamela Anderson, David Chokachi, Richard Jaeckel Brooke Burns, Alexandra Paul, Erika Eleniak, David Charvet, Carmen Electra, Vanessa Angel, Yasmine Bleeth y Nicole Eggert.

Como era natural, la mayoría de las celebridades que formaron parte de este proyecto siguen trascendiendo en la industria por sus éxitos profesionales así como por su vida privada. Tal fue el caso de Nicole Eggert, quien recientemente dio a conocer que fue diagnosticada con cáncer mama.

En una entrevista para una revista de publicación internacional, la actriz que le dio vida a Summer en la serie abrió su corazón y confesó que esta terrible enfermedad le fue detectada en noviembre del año pasado. Esto ocurrió tras haberse sometido a un chequeo pues empezó sufrir fuertes dolores y se percató de que tenía un bulto en el pecho.

Como era natural, esta situación causó total preocupación en Eggert, dado que tiene dos hijas. La actriz destacó que ya está en búsqueda del mejor tratamiento para poder salvar su vida.

Nicole manifestó que ella es la única familia para sus hijas, por lo que señaló que no podría dejarlas solas.

Nicole Eggert

“Tengo una niña de 12 años en casa y yo soy la única responsable. No tengo familia, no tengo nada. Ella (la menor) me necesita más que nada ni nadie”.