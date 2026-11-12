‘La granja VIP 2026’: ¿Quién fue el salvado de HOY, jueves 12 de noviembre? ¡Se caen las alianzas!

La tensión aumenta en La granja VIP 2026. Este jueves 12 de noviembre, los participantes se enfrentan a una nueva jornada de Salvación, en la que no solamente está en juego su permanencia en la competencia, también la posibilidad de cambiar las nominaciones del viernes. Con Manelyk González como Capataz, las estrategias están al rojo vivo y las diferencias entre antiguos aliados podrían cambiarlo todo.

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Redes sociales, Canva

¿Quiénes son los cinco nominados de La granja VIP 2026 este jueves 12 de noviembre?

La décima semana de La granja VIP 2026 llega con cinco participantes en la tabla de nominados:



Ivonne Montero

Kevyn ‘Bicolor’ Contreras

Niurka Marcos

Julio Camejo

Rafael Mercadante.

Todos están en una posición complicada rumbo a la próxima eliminación. Ahora, los granjeros deberán enfrentar la dinámica de Echar Tierra, en la que sus propios compañeros tendrán la posibilidad de bloquear a uno de los nominados para impedirle disputar el Juego de Salvación. La competencia promete movimientos inesperados.

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Ivonne Montero vs Niurka en La granja VIP / Captura de pantalla

¿Por qué Bicolor cree que será el próximo eliminado de La granja VIP 2026?

Kevyn Contreras, conocido como ‘Bicolor’, no parece tener demasiada confianza en su futuro dentro de la competencia. Durante una conversación con Daniela Alexis, ‘Bebeshita’, el participante habló sobre la posibilidad de convertirse en el próximo eliminado del reality.

Cuando ella le preguntó qué pensaba que sucedería, el granjero reconoció que se imaginaba fuera de la competencia y lanzó una frase que llamó la atención:

“Me voy yo y se quedan los que hacen pelea, pleito y cara a cara”. Kevyn Contreras

Bicolor llegó a la nominación después de perder el Duelo de Nominación contra Rafael Mercadante, el martes 10 de noviembre. La audiencia lo eligió para disputar la prueba y, tras su derrota, quedó en riesgo de eliminación.

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Kevyn ‘Bicolor’ acusado de mal padre / Redes Sociales

¿Cómo votar por tu granjero favorito en La granja VIP 2026?

Mientras los participantes se enfrentan a las dinámicas de esta semana, el público también tiene un papel fundamental en el destino de los nominados de La granja VIP 2026. Las votaciones permiten apoyar al participante que se desea mantener dentro de la competencia.

Para votar por tu granjero favorito, debes seguir estos pasos:

Ingresa a la página oficial de votaciones: https://www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota/ Selecciona al participante que quieres apoyar y distribuye tus diez votos disponibles. Si deseas conseguir más oportunidades para votar, puedes desbloquear votos adicionales al ver videos cortos o responder encuestas. Finalmente, presiona la opción ‘Enviar votos’ para registrar tu participación.

Es importante recordar que el viernes llegará La Traición, una dinámica que puede cambiar nuevamente la tabla de nominados. El ganador de La salvación en La granja VIP tendrá la oportunidad de sacar a un participante de la placa, pero deberá colocar a otro granjero en su lugar.