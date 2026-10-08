Arantza Ruiz se disculpa con Ese Pérez tras polémica por presunto insulto y culpa a “la tristeza”: ¿Él ya respondió?

Desde hace algunos días, Arantza Ruiz ha estado en el ojo del huracán por el presunto insulto que Ese Pérez le habría dicho en la última fiesta de ‘La casa de los famosos México 2026’. Mucha gente la ha tachado de “mitómana” y hasta la acusan de “haber querido llamar la atención”.

Tras haber roto en llanto por esta situación, la actriz reaparece y, entre otras cosas, le pide una disculpa sincera a Pérez. Te contamos todo lo que dijo.

Te podría interesar: LCDLFM 2026: Ese Pérez habla de la reacción de Gerry al romper una pantalla por su 4 lugar: “Está aprendiendo”

Arantza Ruiz dijo que Ese Pérez la insultó en LCDLFMX 2026 / Mezcalent

¿Ese Pérez realmente insultó a Arantza Ruiz en la última fiesta de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Horas antes de la gran final de ‘La casa de los famosos México 2026’, Arantza Ruiz realizó una transmisión en vivo para redes sociales. Durante la emisión, Cynthia Klitbo agarró el teléfono y denunció que la actriz se la pasó “llorando” debido a que presuntamente Ese Pérez la habría llamado “prostituta” en la última fiesta del reality.

La joven habría corroborado la historia. En tanto que Klitbo instó al público a que no votara por el influencer y lamentó que la gente hiciera “héroes” a quienes “maltratan a las mujeres”.

“Arantza se la pasó ayer llorando todo el día con sus papás porque Ese Pérez dijo que traía look de prostituta, que no tiene nada de malo ser prost... Nada más para que vean por quién van a votar. Hagan héroes a la gente que maltrata a las mujeres y que se expresa así. Tómenlo en cuenta”, manifestó Cynthia.

Al salir del reality, Pérez negó todo. En tanto que Klitbo seguía insistiendo en que a Arantza le habría afectado toda esta situación. Las primeras declaraciones de Ruiz sobre todo esto fueron romper en llanto y decir que nunca había sido su intención ofender a nadie.

Y es que explicó que realmente no había escuchado al influencer decir eso y que simplemente se basó en cosas que leyó en redes sociales.

“Yo no le quería tirar hate absolutamente a nadie ni se trata de difamar. Nunca dije: ‘Lo vi o lo escuché’. Vi los tuits de la gente que me estaba escribiendo para avisarme y me sentí mal, pero yo soy responsable de lo que sienta; no tiene que ver con él. No se trata de él porque puede opinar lo que quiera; me dolieron los comentarios y me hago responsable de que a mí me duelan las cosas”. Arantza Ruiz

No te pierdas: ¿Ese Pérez le hizo burla a Mariana tras coronarse en LCDLFM 2026? Captan presunto gesto despectivo del influencer

Arantza Ruiz llora tras polémica con Ese Pérez / Redes sociales

Arantza Ruiz pide perdón a Ese Pérez por “difamarlo”

Arantza Ruiz fue una de las invitadas al ‘Galifest’, festejo que se llevó a cabo el pasado 7 de octubre. La prensa tuvo la oportunidad de hablar con ella sobre este asunto. La actriz, ya más tranquila, declaró que las cosas “se hicieron más grandes de lo que eran” y pidió al público que se dejara en el pasado.

Reiteró que no le constaba que Ese Pérez la hubiera insultado, además de que no existen pruebas fehacientes que lo confirmen. Admitió que estuvo mal acusar a alguien solo por comentarios en redes sociales y explicó que sí se puso a llorar, pero por las “hormonas”.

Arantza Ruiz “Fue completamente mi estupidez humana en la que yo leí cosas. Me lo tomé muy personal. Cuando una no está durmiendo bien, no está en sus 5 sentidos, las cosas se sienten más grandes de lo que son. Se hizo demasiado grande. Sí, me sentí mal. Al final del día, creo que la gente tiene razón; si no hay clip, el hecho de que las personas digan que se dijo, nada se puede comprobar. Lo siento, fue mi sentir. Me sentí mal”.

Aseguró que el influencer “no tiene la culpa de que las cosas se digan de cierta manera” y le ofreció una sincera disculpa: “Si el clip no existe, adjudicárselo a una persona es absolutamente un error porque al final la comunidad lo dice y dice que lo dijo, pero yo no he visto nada”, indicó.

Finalmente, afirmó tener capturas de gente que aseguró haber oído a Ese insultarla, pero que, al no haber pruebas concretas, nada está confirmado. Señaló que el creador de contenido “es un tipazo y merece su respeto”, resaltando nuevamente que todo fue su responsabilidad al “dejarse llevar por la tristeza”.

¿Ese Pérez va a demandar a Arantza Ruiz?

En su momento, Ese Pérez fue cuestionado sobre la posibilidad de entablar una demanda contra Arantza Ruiz y Cynthia Klitbo por daño moral. El influencer fue tajante al decir que, para él. ese tema no le interesa y no planea proceder legalmente.

“Que puedes proceder legalmente, puedes esto, puedes lo otro, banda, no se enfrasque, denle la vuelta. Todos tenemos cola que nos pisen y les vuelvo a repetir, si ahorita aquí afuera están viendo cómo está el rollo o cómo es la gente, ya no es mi tema, solita se está destapando la banda”, puntualizó.

Mira: ¿Gema y Ese Pérez contentos con triunfo de Mariana? Esto dice su lenguaje corporal, según Maryfer Centeno