¿Cazzu pierde la custodia de su hija? Confrontó a Nodal en los juzgados por el futuro de la menor, revelan

Han pasado dos años desde que Christian Nodal y Cazzu terminaron su romance. No obstante, la polémica no termina. Además de que muchos siguen diciendo que él presuntamente la engañó con su actual esposa, Ángela Aguilar, está el hecho de que siguen sin ponerse de acuerdo en todo lo relacionado con su hija.

La argentina sostiene que su ex le da una pensión alimenticia injusta y no convive mucho con la menor. En tanto que el intérprete de ‘Adiós amor’ se defiende diciendo que es ella quien dificulta llegar a un punto medio.

En medio de todo esto, se reporta que ambos se reunieron en un juzgado hace algunas horas para hablar sobre el futuro de la pequeña. ¿Nodal obtiene la custodia de su hija? Esto se sabe.

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Hija de Cazzu y Christian Nodal / Mezcalent/Redes sociales

¿Qué pasó entre Christian Nodal y Cazzu en los juzgados?

De acuerdo con información del periodista Javier Ceriani, Christian Nodal y Cazzu presuntamente se vieron las caras en los juzgados de Argentina durante la mañana de este 16 de junio. Presuntamente, estuvieron presentes mediante videollamada. Durante la reunión, ella habría solicitado un “cuidado unipersonal” para la menor.

“Estoy en condiciones de confirmar que hoy, Julieta (Cazzu) se junto con el papá de su hija para pedirle un cuidado unipersonal. Cazzu nunca pidió manutención, ni Nodal ofrece la mejor. Se vieron las caras por zoom”. Javier Ceriani

Para explicar mejor que era un “cuidado unipersonal”, Ceriani invitó a un especialista llamado Trimarco. Este último indicó que este concepto se usa cuando un padre solicita ser el único responsable de “ciertos aspectos” en la vida del menor.

“Es cuando uno de los padres pide a la justicia poder tener control en el manejo de cuestiones cotidianas del menor. Esto se utiliza muchísimo en cuestiones de violencia, cuando un padre está detenido. El padre conviviente pide a la justicia tener ese poder de decisión para no estar dependiendo del padre no conviviente”, resaltó.

Asimismo, indicó que esta petición se suele hacer junto con otra llamada “responsabilidad parental”, que es la “responsabilidad que el padre tiene de disponer con su hijo, por ejemplo, salir del país, mudarse a otro lugar, cambiarlo de colegio”.

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¿Christian Nodal pierde los derechos sobre su hija?

De acuerdo con el experto, un juez será quien concluya si esta medida se aprueba o no, “siempre priorizando el bienestar del menor”. No obstante, resaltó que todo apuntaría a que Nodal perdería los derechos de tomar ciertas decisiones sobre su hija.

En tanto que Ceriani indicó que, probablemente, Cazzu llegó a estos extremos debido a todas las complicaciones que surgieron cuando intentó viajar con su pequeña durante su tour internacional.

Recordemos que, en su momento, la argentina aseguró que su expareja no la dejaba salir del país con la menor, teniendo que hacer muchos trámites para lograrlo.

Cabe mencionar que, hasta ahora, las celebridades no se han pronunciado ante esto, por lo que todo queda en calidad de un simple rumor.

Cazzu y Christian Nodal se encuentran en los juzgados / Mezcalent/Redes sociales

¿Christian Nodal es un mal padre con la hija que tuvo con Cazzu?

Hay muchas razones por las que Christian Nodal ha sido considerado en redes un mal padre. Todo comenzó cuando, a unos meses de la ruptura, Cazzu confesara que el cantante no visitaba mucho a la menor. En respuesta, él afirmó que no podía estar tan presente como quisiera por cuestiones laborales.

Tras esto, la argentina dijo considerar injusta la pensión que Nodal le da para la niña. El artista sostuvo que sí da una manutención justa y que no puede visitar mucho a la menor debido a que el país donde vive queda muy lejos.

En su momento, la trapera también subió una especie de reflexión en la que afirmaba que su hija estaba siendo víctima de un “abandono”. Christian se defendió diciendo que es su ex quien impide llegar a un acuerdo sobre la pequeña y que iniciaría una batalla legal para llegar a un pacto justo.

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