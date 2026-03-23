¿Mónica Noguera tiene romance con Francisco Zea? Filtran presunta cena “muy cariñosa” y desatan polémica

La conductora de Imagen Televisión, Mónica Noguera, quien recientemente estuvo envuelta en rumores de romance con Erik Rubín, mismos que fueron desmentidos, ahora es vinculada con un reconocido periodista con el que trabaja diariamente.

El nuevo chisme apunta directo a su compañero en el noticiero matutino: Francisco Zea. La versión no viene de cualquier lado, sino de Lupita Martínez, quien soltó la bomba y dejó a todos hablando.

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¿Mónica Noguera y Francisco Zea son pareja? Esto fue lo que se dijo del supuesto romance

El supuesto romance entre Mónica Noguera y Francisco Zea comenzó a tomar fuerza luego de que Lupita Martínez compartiera en X antes Twitter una frase que encendió las alertas. La conductora aseguró:

Lupita Martínez “Debe ser muy bonito trabajar con tu novio/a, Mónica Noguera y Francisco Zea cenaban muy cariñosos el sábado en Altavista. Buenos días”.

La frase fue suficiente para que el rumor explotara. Según esta versión, la conductora y el periodista habrían sido vistos en una cena en actitud cercana, lo que muchos interpretaron como algo más que una simple salida entre colegas.

Aunque Lupita Martínez no dio más detalles en ese momento, dejó abierta la puerta para ampliar la información más adelante.

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¿Cómo es la relación entre Mónica Noguera y Francisco Zea en televisión?

La relación laboral entre Mónica Noguera y Francisco Zea es cercana desde hace tiempo. En abril de 2023, la conductora dejó el programa De primera mano para integrarse al noticiero matutino de Imagen Televisión, donde él es titular.

Desde entonces, ambos comparten pantalla todos los días desde muy temprano, iniciando transmisiones alrededor de las 6:30 de la mañana. En redes han a segurado que la química entre ellos ha sido evidente. ¿Será?

Este contexto ha provocado que muchos seguidores no vean descabellada la posibilidad de un romance entre compañeros de trabajo, especialmente cuando la convivencia es constante y cercana.

Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido la versión, lo que mantiene el tema en terreno de especulación.

¿Quién es Francisco Zea, el periodista vinculado sentimentalmente con Mónica Noguera?

Francisco Javier Zea Rojo, mejor conocido como Francisco Zea o “Paco Zea”, es uno de los rostros más reconocidos del periodismo en México. Con más de 20 años de trayectoria, ha construido una sólida carrera en radio, televisión y prensa escrita.

Actualmente es titular del noticiero matutino de Imagen Noticias y también colabora como columnista en Excélsior. Su formación es en Derecho, con especialidad en temas ambientales, aunque su verdadera consolidación profesional ha sido en los medios.

A lo largo de su carrera ha trabajado en espacios como Televisa Radio, Canal Once, Radio 13 y Cadenatres, cubriendo temas de política, sociedad y noticias de alto impacto.

En el plano personal, su vida amorosa también ha dado de qué hablar. Uno de sus romances más mediáticos fue con la actriz Sherlyn. La relación avanzó rápidamente e incluso hubo compromiso matrimonial en 2017, con planes de boda para 2018, pero todo terminó antes de concretarse.

Tras la ruptura, Sherlyn dejó entrever posibles problemas de fidelidad al declarar: