David Bisbal sufre tremendo accidente previo a entrevista en ‘El hormiguero’

El cantante David Bisbal encendió las alarmas. Su público se preocupó por él luego de dio a conocer que sufrió un desafortunado accidente que lo obligó a ser atendido por los médicos, previo a una entrevista en ‘El hormiguero’.

En la más reciente transmisión del programa español, el intérprete de ‘Ave María’ causó sorpresa en el público tras aparecer con una venda en el rostro.

Como era natural, el presentador Pablo Motos le cuestionó qué le había pasado. Sin embargo, antes de revelar lo que le sucedió, compartió un poco sobre sus más recientes éxitos musicales. ¡Sigue triunfando en la música!

David Bisbal sufre accidente y termina con la ceja lastimada / IG: @davidbisbal

¿Qué le pasó a David Bisbal?

Sin embargo, Pablo insistió y le preguntó a David sobre su herida en la ceja izquierda, a lo que él respondió sin mayor problema, ¡tuvo un drámatico accidente en su casa!

El cantante explicó a las cámaras que el incidente fue propiciado por los nervios y prisas por llegar a tiempo a ‘El hormiguero’.

Por esta razón, tuvo que acudir al médico, quien le coció la herida, en la cual le quedaron tres puntos.

“El golpe que me he pegado en mi casa con el borde de la puerta… Me he partido la ceja”. David Bisbal

“Un compañero sanitario que me ha ayudado poniéndome dos puntos… Ha sido hace una hora y media. Con los nervios previos, buscando la ropa, me he pegado toda una leche con el borde de la puerta”, agregó.

Asimismo, David comentó que se cuidaría muchísimo para que este golpe no deje cicatriz en su rostro.

David Bisbal revela que se asustó por el accidente que tuvo

Aunque la situación no pasó a mayores, la estrella española apuntó que sí temió por su salud. Esto por toda la sangre que vio regada después de su golpe.

Sin embargo, tomó la situación con humor y, ahora, presume su golpe en diversas fotografías que, recientemente, compartió en sus redes sociales.

Al momento, David Bisbal no ha compartido más información con respecto al golpe que sufrió en la ceja. ¿Dejará marcas?

Así lo dijo David Bisbal:

David Bisbal y su éxito en la industria musical

David Bisbal, uno de los artistas españoles más destacados en el ámbito musical, celebró 20 años de trayectoria. Su carrera comenzó al ganar notoriedad en el reality show ‘Operación triunfo’ en 2001, en el que obtuvo el segundo lugar. Desde entonces, ha lanzado numerosos álbumes de éxito, como ‘Corazón latino’, ‘Bulería’ y ‘Sin mirar atrás’, consolidándose como un referente en la música pop latina y balada romántica.

En 2023 y 2024, Bisbal continúa activo con su gira Tour ‘Volaré'.

También lanzó el documental ‘Bisbal’, disponible en Movistar+, que aborda su trayectoria profesional y aspectos personales, como su relación familiar y la lucha de su padre contra el Alzheimer