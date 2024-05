David Bisbal, el 9 de mayo, en el Auditorio Nacional

David Bisbal se encuentra de gira por nuestro país y se presentará el próximo 9 de mayo en el Auditorio Nacional de la CDMX. El cantante español habló con los medios de comunicación de lo que representa México en su vida.

CIUDAD DE MÉXICO, PLAZA SAMARA, SANTA FE; 02 DE MAYO DE 2024.- CONFERENCIA DE PRENSA DE DAVID BISBAL EN LA TIENDA DE ZAPATOS SKECHERS. FOTOS: ALEX ISUNZA / @AlexIsunza/TVNOTAS

“México, para mí siempre ha sido un país donde he disfrutado muchísimo y sobre todos los conciertos en directo. He tenido la oportunidad de viajar por todos los estados y por lo tanto me empapado de toda la cultura de este maravilloso país y hecho colaboraciones con un montón de géneros musicales y artistas que jamás en mi vida imaginé”.

“En mis inicios con la música popular y romántica, jamás pensé que podía cantar con mariachi y con Juan Gabriel, Alejandro Fernández, Christian Nodal, Espinoza Paz y un montón de artistas que sinceramente han hecho que ame cada día más este maravilloso país”.

“Ahora que tengo la oportunidad de volver a estar por diferentes lugares. Fue un comienzo muy bonito. Vuelvo al Auditorio Nacional con mi amigo Carlos Rivera que va a estar conmigo y varias ciudades: Puebla, Queretaro. Luego otros lugares de Latinoamérica y hasta que vuelva a España pasará un tiempo”.

“Me hubiera encantado ir a más estados. Espero en un futuro volver de nuevo a retomar la gira de conciertos. Hoy concretamente ahí estaba respondiendo a un chico en las redes sociales que me decía: ‘Te esperábamos en Baja California’. Ojalá que vuelva pronto y me encantaría ir a Baja California no solamente a cantar, sino también a bucear que me encanta”.

Al evento donde Bisbal se presentó como imagen de unos zapatos deportivos acudieron varias personalidades e influencers como: Tefi Valenzuela, Daniela Alexis “La Bebeshita”, Alexa Castro, Dulce Gipsy, Brandon Castañeda, y Diana, entre otros. Se realizó en Plaza Samara.

