Chef Mariano responde a críticas de Pedro Sola por integrarse al programa ‘Hoy’

La mañana del 30 de abril, tras una semana de especulaciones, el programa matutino ‘Hoy’ oficializó la incorporación de Mariano Sandoval como colaborador.

El antiguo chef de ‘Venga la alegría’ expresó su emoción por la oportunidad que se le brinda en el programa matutino más popular de la televisión mexicana.

La noticia emocionó a numerosos seguidores y también a colegas del chef. Sin embargo, algunos compañeros de su anterior cadena televisiva mostraron desaprobación ante su cambio, como fue el caso de Pedro Sola, conductor de Ventaneando en TV Azteca.

Así lució el chef en su primer día en Hoy / Instagram

¿Qué reclamo le hizo Pedro Sola a Mariano Sandoval?

Pero Pedro Sola, no dudo en expresar en redes sociales que está desilusionado, a lo que de inmediato recibió cientos de comentarios, algunos de ellos evidenciando su falta de ortografía, otros tachándolo de envidioso.

Chef Mariano responde a Pedro Sola

Tras la viralización del comentario de Pedro Sola en redes sociales, el chef Mariano Sandoval fue interrogado sobre su vínculo con el conductor de “Ventaneando” y si estaba al tanto de las razones de su descontento respecto a su llegada al programa “Hoy”. En respuesta, el exconductor de “Venga la alegría” afirmó que tiene un gran afecto por Pedro Sola e incluso compartió detalles sobre su relación.

“Le tengo un cariño muy especial. Fue de las personas más cálidas a lo largo de 10 años. Me lo encontraba en los pasillos y siempre tenía el gustazo de platicar largo y tendido con él”. Chef Mariano

Respecto a la palabra que comentó Sola, “Desilusión”, Mariano dijo: “Ya tendré la oportunidad de platicar con él cuando me lo encuentre y seguramente me va a reclamar. Me va a decir lo que me tenga que decir y yo voy a estar escuchándolo con atención y seguramente riéndome de lo cálido que es, de lo divertido que es”.

Además, dijo que la comunicación iba más allá de los pasillos, pues incluso en whats se tenían y ante ese lazo de amistad “siempre mi cariño eterno”.