Chef Mariano Sandoval confirma que Tania Rincón lo apoyó para entrar a ‘Hoy’ y le responde a Pedro Sola

El chef Mariano Sandoval ha generado revuelo al integrarse a la sección culinaria del programa matutino ‘Hoy’ después de estar una década en el elenco de ‘Venga la alegría’, donde dejó de aparecer sin previo aviso en los últimos días.

Cuando se cruzó con los medios en las cercanías de Televisa San Ángel, Sandoval expresó al periodista Eder Dorantes, sus opiniones sobre esta transición laboral y destacó su enorme alegría por haberse incorporado a la familia de ‘Hoy’.

“Estoy súper agradecido con la vida, muy contento, muy ilusionado con este espacio que me están dando. Feliz de ser parte de la familia de ‘Hoy’. Me han abrazado, son cálidos y receptivos, muy profesionales”. Chef Mariano Sandoval

Checa: ¿Yuya está embarazada? Este video desató rumores en redes sociales

Chef Mariano revela que siempre soñó con cocinar para la televisión

Recordando sus inicios y sueños, el chef reveló: “Siempre fue un sueño para mí cocinar en televisión. De hecho, con mi hermano, con el chef Omar Sandoval, jugábamos a cocinar en televisión mientras preparábamos el desayuno de los domingos, y jugábamos pensando en que estábamos en ‘Un nuevo día’, de esta casa, con César Costa y Rebecca de Alba, y nosotros simulábamos que estábamos preparando esas recetas para el cocinóptero y todo el público de Televisa”.

Chef Mariano confirma que Tania Rincón si lo apoyó para entar a Hoy

En relación a su incorporación a ‘Hoy’, compartió que su amiga Tania le brindó respaldo al facilitarle su número telefónico a la productora interesada en él:

“Mi compi del alma siempre va a estar en mi vida. Es mi hermana, me ha ayudado, pero lo que pasó fue que Andrea Rodríguez se enteró que terminaba mi ciclo en TV Azteca y mi compi le dio mi teléfono a Andrea Rodríguez”. Chef Mariano Sándoval

Checa: Tony Balardi le robó un beso a Nicola Porcella en pleno programa: Video

Chef Mariano responde a Pedro Sola tras expresar que estaba desilusionado de él

En cuanto a su relación con TV Azteca tras su salida de ‘Venga la alegría’, expresó: “Siempre habrá una relación de mucho agradecimiento por cobijarme por 10 años, ‘Venga la alegría’ me cambió la vida. Creo que la vida me ha llevado por los lugares correctos, ahora el cauce me trae a San Ángel.

Pedrito dejó este comentario en la publicación de Mariano / Instagram

Sobre qué opinaba respecto a que Pedro Sola mencionó estar decepcionado de él por dejar Venga la alegría y formar parte de la competencia, el chef Mariano respondió lo siguiente:

“Le tengo un cariño especial. Él fue una de las personas más cálidas, siempre me lo encontraba en los pasillos y nos poníamos a platicar, creo que este reclamo ya tendré la oportunidad de hablarl con él, seguro me va reclamar, pero esa platica, ese comentario quizá es por el ya no coincidir en los pasillos, el no estar en contacto, pero para Pedrito mi cariño eterno”, concluyó.

Checa: ¿Justin Bieber será padre? Hailey Bieber desata rumores de embarazo