¿Justin Bieber será padre? Hailey Bieber desata rumores de embarazo

En medio de los rumores sobre una separación entre Justin Bieber y Hailey Bieber debido a las misteriosas fotos que publicó el cantante en las que se muestra llorando, salió a la luz un video que confirmó que aún seguirían juntos. ¡Incluso estarían esperando a su primer bebé!

La fotografías que publicó Justin hace unos días en las que se muestra llorando causaron revuelo en redes sociales, dado que las fans de intérprete de Never say never especularon que él y Hailey estarían en proceso de divorciarse, a solo cinco años de su boda.

Sin embargo, un video que circula en las redes sociales habría disipado estos rumores, ya que se le vio a ambos muy juntitos caminando por la calle.

Hailey y Justin / Instagram: @justinbieber

¿Hailey Bieber está embarazada?

A través de diversas redes sociales, tales como X y Tiktok, se volvió viral un video en el que Justin Bieber y Hailey son captados caminando juntos. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el atuendo de la joven, el cual dejó al descubierto un posible embarazo.

Según internautas, la modelo suele usar ropa que resalte su envidiable figura. La mayoría de las veces presume su abdomen plano con tops. No obstante, en el video de la esposa de Bieber se puede ver que lució un vestido color blanco y muy holgado.

Lo anterior desató especulaciones de que Hailey estaría embarazada, incluso, usuarios consideraron que la prenda que usó en esa ocasión sería para ocultar su vientre abultado y así dejar en secreto su supuesto embarazo.

“Ahora más que nunca creo que Hailey está embarazada”, se lee en el video.

Así fueron captados:

ahora más q nunca creo que hailey está embarazada 🥹 pic.twitter.com/fMUeaW5afk — Javi (@biebernationjs) May 1, 2024

Al momento, ninguno de los dos famosos han confirmado o desmentido su posible embarazo. Sin embargo, algunas fans del cantante no estarían muy contentas con este posibilidad, dado que la mayoría de las Beliebers siguen sin aprobar el matrimonio entre Justin y Hailey.

Cabe destacar que Justin y Hailey siempre han manifestado su deseo por convertirse en padres. Sin embargo, por problemas de salud de la modelo no lo han podido conseguir.