Laura Zapata responde a quienes aseguran que sostiene una relación con un hombre casado

Laura Zapata estuvo envuelta en el escándalo luego de que se dio a conocer que encontró el amor en Madrid, dado que supuestamente estrenó romance con el bailarín, coreógrafo y presentador español Javier Castillo, más conocido como Poty Castillo.

La noticia fue compartida por el conductor de Chisme no like, Javier Ceriani, quien se reunió con su amiga Laura Zapata, y reveló en exclusiva que está iniciando una nueva relación con el presentador.

Sin embargo, esta noticia causó revuelo en redes sociales, ya que Javier ‘Poty’ Castillo está casado desde hace más de dos décadas con Isabel Navarro. Por esta razón, Laura se volvió objeto de críticas en redes sociales, dado que usuarios reprobaron que la famosa presumiera un romance con un hombre casado.

Laura Zapata, Poty Castillo y Javier Ceriani. / Captura de pantalla Chisme no like

A través de un encuentro con las cámaras de Venga la alegría, Laura Zapata respondió a las personas que la relacionaron con Poty Castillo, pues al parecer ambos famosos no sostienen una relación y todo se trataría de un malentendido.

Cabe señalar hace varias semanas Poty Castillo compartió en su canal Show businesstv una entrevista con Laura Zapata, donde la famosa habló de su trayectoria profesional.

Por esta razón, Zapata respondió a la controversia sobre su relación con Poty y detalló que ambos se llevan muy bien, incluso, lo consideró un tipazo. Sin embargo, subrayó que su relación es meramente profesional, así como que es un hombre casado.

Con lo anterior, dejó claro que su relación con Poty es meramente de trabajo. Sin embargo, no dudó en remarcar lo bien que la pasaron en su entrevista.

En cuanto a los ataques en redes sociales sobre su supuesta relación con un hombre casado, la actriz mencionó que no les pone ni la más mínima atención, dado que ella es muy feliz con su vida y no se enfrascará con lo que dicen de ella en la red.

“No mi amor. Las cosas se toman de quien vienen, yo soy muy feliz en mi vida (…) Acuérdate que siempre digo que los perros, o las p3rr4s, ladran y no me voy a detener a voltear a ver qué quiere decir un perro o una p3rr4, no hablo ese idioma y, como un colibrí, me elevo”.