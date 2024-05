Nicola Porcella: Chef señala que encontró piedras en un platillo del restaurante del peruano, él le responde

Tras su participación en ‘El amor no tiene receta’, que se acerca a su recta final, Nicola Porcella prepara otros proyectos de trabajo y uno de ellos será un reality en el que Televisa le ayudará a encontrar el amor.

Contó a TVNotas:

“Me van a buscar pareja y eso me tiene muy feliz. Llevo seis años soltero. Estoy emocionado porque pueden pasar muchas cosas ahí. En el amor no me ha ido muy bien. He tenido experiencias malísimas. Me han sido infieles. Admito que yo también lo he sido. Lo mío fue por niñería. Como sabía que me lo habían hecho, rebelde, decía: ‘También lo hago’, en vez de terminar la relación”. Sobre qué busca en una mujer físicamente nos dijo: “Me gustan tanto morenas, rubias, de pelo chino, pelo lacio”. Nicola Porcella

No te puedes perder: Otro pleito en Hoy: conductores protagonizan discusión en programa en vivo ¡Andrea Escalona los calmó!

Y vaya exclusiva que dio a TVNotas cuando le preguntamos qué pasaría si una mujer trans quisiera luchar por su amor. Nos contestó:

Nicola Porcella “También, obvio, pues sí es mujer, claro. Si quieren participar y quieren tratar de conquistarme, uno nunca sabe”.

Checa: Bellakath: Esta es la otra cara de la cantante fuera de los escenarios; ¿qué hizo?

Si le gustaría casarse, nos comentó: “Más adelante. Primero que encuentre a alguien”. En cuanto a tener más hijos: “Sí y no. Si mi pareja desea tener, a mí me encantaría también. Pero ahorita mi hijo es mi luz de vida. Le he preguntado si quiere un hermanito y me dice: ‘Antes sí. Ahora ya no sé’”.

Accedió a hablar con TVNotas sobre las críticas que ha recibido su restaurante en la zona de Polanco en la Ciudad de México. Una de ellas es que un chef comentó que había encontrado piedras blancas en uno de sus platillos. Nicola responde: “Es la presentación del platillo. Busca aludir a que esa parte la traían en carretillas. Obviamente no te vas a comer las piedras. Está loco. Es la presentación. Ya hablé con ese chef. Le expliqué que estuvo mal el servicio y quedó aclarado”.

Te puede interesar: ¿Ana Bárbara demandará a su mamá tras señalamientos a Ángel Muñoz? Esto se sabe

Restaurante de Nicola Porcella en la CDMX / Autor desconocido

De las críticas a los precios, nos dijo: “A mí me parece que no está caro. No puede gustarles a todos. Siempre supimos que iba a haber críticas. Lo que me sorprendió es que este chef se conectara con un programa de Perú. Me pareció muy raro, pero bueno, ya estoy acostumbrado a eso”. En cuanto a si había cucarachas afuera de su restaurante, Nicola aclara: “Se hizo un macetero hermoso. Todo lo que nos han dicho se ha vuelto a hacer desde cero. Eso fue en una jardinera que no tenía que ver con mi restaurante. De todos modos lo arreglamos. No me correspondía hacerlo, pero se arregló”, finalizó.