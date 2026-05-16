Verónica Toussaint, a dos años de su muerte, así fue su valiente lucha contra el cáncer: “Sí, sí te puedes morir”

Fue el 16 de mayo de 2024 cuando los medios se inundaron con la noticia del fallecimiento de Verónica Toussaint, actriz y presentadora mexicana que dejó una huella imborrable en el mundo del entretenimiento.

Uno de los primeros medios en confirmar la noticia fue el noticiero de Ciro Gómez Leyva: “Nuestra queridísima, queridísima compañera, dio una batalla fuerte, con un enorme valor, con una gran dignidad en contra del cáncer, pero no pudo superarlo”.

Asimismo, aprovechó para resaltar el carisma que siempre caracterizó a la actriz y presentadora en sus proyectos a través de una reflexión: “Donde quiera que estés, Verónica, no pierdas nunca esa sonrisa. Hoy nos despedimos contigo, muy tristes todos”.

Verónica Toussaint murió en 2024 tras luchar contra el cáncer. / Redes sociales

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¿Cómo afectó el cáncer la vida de Verónica Toussaint?

En 2021 Verónica Toussaint dio a conocer en el programa ¡Qué chulada! que había sido diagnosticada con cáncer de mama: “Nadie te prepara cuando te dicen que tienes cáncer de mama y esta vez me tocó a mí”.

Un año después de dar a conocer el diagnóstico, concedió una entrevista a Paola Rojas, una de sus amigas más cercanas.

En esa charla compartió que el cáncer había iniciado en su mama izquierda, pero se extendió hasta la axila. “Ha sido muy, muy intenso, sin duda es la cosa más fuerte que he vivido, pues porque es esta la cuestión de: ‘sí, sí te puedes morir’”, señaló.

Veronica Toussaint y su lucha contra en cáncer.

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¿Por qué Verónica Toussaint abandonó su tratamiento contra el cáncer?

Durante su tratamiento, la actriz y conductora se sinceró al respecto en más de una ocasión; sin embargo, una de las últimas decisiones que tomó al respecto se dio a conocer por Ana María Alvarado tras la muerte de Toussaint.

Pese a que a lo largo del tratamiento Toussaint intentó aprender de la experiencia e incluso hizo cambios en su vida para que los cambios físicos que causan las quimioterapias no se notaran, en los últimos meses decidió no seguir el tratamiento, pues ya se sentía muy cansada.

De acuerdo con Ana María Alvarado, quiso renunciar cuando el cáncer se manifestó por última vez; al recibir ese nuevo diagnóstico, frenó el tratamiento. “Decidió ya no hacerlo y realmente el último mes ya no estaba bien, sufrió dolores muy fuertes en los últimos días, no la pasó muy bien, la verdad, pero lo hizo con gran entereza”, contó la periodista.

Verónica Toussaint renunció al tratamiento contra el cáncer meses antes de morir. / IG: @veronicatouss

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¿Quién fue Verónica Toussaint?

Verónica Toussaint reconocida actriz y conductora de televisión que participó en diversas producciones en cine y televisión.

de televisión que participó en diversas producciones en cine y televisión. Dentro de sus proyectos más destacados se encuentran series como Trece miedos, El sexo y otras perversiones y Hermanos y detectives.

y En 2018 recibió el premio Ariel como mejor coactuación femenina por su trabajo en Oso polar.

como mejor coactuación femenina por su trabajo en Fuera de la pantalla, también realizó destacados trabajos de doblaje; uno de ellos fue en Kung Fu Panda 4.

Como conductora, participó en programas como ¡Qué Chulada!, Qué Importa y La Corneta.

Veronica Toussaint murió a los 48 años.

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