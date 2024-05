Verónica Toussaint no quería perder su cabello ante el cáncer; esto hizo para conservarlo

El mundo del espectáculo se vistió de luto ante la pérdida de la conductora, actriz y escritora Verónica Toussaint, víctima de cáncer de mama.

Con el fin de ser una inspiración para otras personas que pasan por la misma enfermedad, la famosa concedió una entrevista a Gloria Calzada y Paola Rojas, donde habló de los estragos del cáncer que enfrentaba.

Ahí, Toussaint contó que durante el tratamiento que estaba llevando de quimioterapias y radiaciones que suelen provocar la caída del cabello, quiso hacer lo posible para conservar su larga cabellera.

Verónica Toussaint perdió la vida víctima de cáncer / YouTube

¿Qué hizo Verónica Toussaint para conservar su cabello ante el cáncer?

En la entrevista dijo que a pesar de las dificultades que traen la enfermedad, optó por usar un casco enfriador cuando tenía sus sesiones de quimioterapia.

Además, también tenía lavados con agua fría y con hielo para así tener protección en el cuero cabelludo y evitar la caída del cabello.

“Estuve con ese casco que me enfriaba el coco a 1 grado centígrado y que, terminando la quimio, tenía que quedarme 4 horas con él, una hora antes y 4 horas después con el casco”, comentó en otra entrevista sobre cómo eran estas sesiones luego de su quimioterapia para conservar su cabello.

Verónica Toussaint evitó la caída del cabello a causa de las quimioterapias con sesiones en casco frío / Twitter

“Luego me ponía hielo todos los días y me lavaba el pelo con agua fría y cuidaba el pelo mucho. Porque también la cuestión de ver cómo se cae el pelo es muy fuerte”, añadió.

Estos cascos son cada vez más utilizados, pero también se ha condenado mucho que solo estén disponibles para quien tenga la posibilidad de pagarlo, aunque ante su popularización se ha podido encontrar alternativas similares y a un menor costo.

¿Por qué Verónica Toussaint no quería perder su cabello?

Verónica contó en alguna ocasión que el tema del cabello era importante para ella. “Hay personas que dicen: ‘Ay, es pelo. Te va a volver a crecer’”, pero ella explicó por qué le daba su importancia a este tema que podría parecer vanidoso, pero que para ella era algo más.

“Verte al espejo y verte enferma es lo que hace la diferencia. Tomé la decisión de que quería intentar el casco frío porque no quería perder el pelo. Porque no me quería sentir enferma. Decidí en cuanto me dieron el diagnóstico que yo no estaba enferma. Tenía un tumor de cáncer, pero yo no estaba enferma”, indicó.

Verónica Toussaint habló de la importancia que le dio a su cabello en medio de su diagnóstico de cáncer / Facebook: Verónica Toussaint

Para Verónica conservar su cabello, era sinónimo de que la gente no la viera como víctima: “No quería que se me identificara como: ‘Pobrecita, está enferma’. Yo no soy víctima. Yo no estoy enferma. Estoy batallando para que se me quite este tumor, voy a hacer lo que tenga que hacer para que se quite el tumor y que no regrese, pero no me identifico con estar enferma. Ese es el valor que yo le di al pelo”, señaló.