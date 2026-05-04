Colaboradora de Mon Laferte es acusada de prepotente en calles de la CDMX: ¡Sus perros atacaron a otro!

Una nueva polémica envuelve a las redes sociales, luego de que una mujer, reconocida como presunta colaboradora de Mon Laferte, protagonizara un fuerte enfrentamiento con una ciudadana en calles de la Ciudad de México. ¿Qué pasó exactamente?

Mon Laferte hizo una carta para defenderse de los ataques que dicen que no es artista / Instagram

¿Qué colaboradora de Mon Laferte es acusada de prepotente?

Un video se ha vuelto viral en redes sociales, y es que una internauta encaró a una mujer, quien presuntamente habría dejado libre a sus perros, que posteriormente agredieron a otro perrito.

Tras la denuncia, usuarios en redes la identificaron como Cece Areas , mujer argentina que se ha desempeñado como vestuarista de la cantante chilena, Mon Laferte. Aquí algunos de los comentarios:



“Se llama Cece Areas, Argentina viviendo en México desde hace 15 años, vestuarista de @monlaferte”,

“Aparte es horrible trabajar con ella, es un asco de persona en todos los aspectos, no me sorprende que haya hecho viral” y,

“Depórtenla, eso se merece”.

La molestia de la sociedad mexicana ha crecido rápidamente en torno a Areas, y ya hasta hay campañas para que su negocio en México tenga repercusiones.

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Deberían expulsarla del país y que gente como @monlaferte sepa a qué mierda de gente tiene de vestuarista. https://t.co/8v0tXqMoa5 — Esther Hernández (@Mesthern) May 3, 2026

¿Qué ha dicho Mon Laferte sobre el video viral de su vestuarista?

Tras el video polémico, muchos internautas comenzaron a etiquetar a Mon Laferte, ya que se confirmó que Cece Areas ha colaborado con la cantante.

En información de El Universal, uno de los trabajos por los que se supo del trabajo de Areas fue el atuendo confeccionado para Mon Laferte en los Latin Grammy de 2021, un traje de mariachi que tenía vulvas y úteros bordados.

Hasta el momento Mon Laferte no ha hecho comentarios acerca de esta polémica. Tanto en X, como en Instagram, son cientos los comentarios que tienen como fin hacer del conocimiento de la cantante, este hecho.

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Traje de Mon Laferte en 2021 / El Universal

¿Quién es Mon Laferte y cuáles son sus canciones más conocidas?

Mon Laferte es una de las cantautoras latinoamericanas más influyentes de su generación, reconocida por su voz y por fusionar géneros como el rock, bolero, pop, cumbia y música regional mexicana.

Su primera aparición pública relevante ocurrió a principios de los años 2000, cuando participó en el programa de talentos Rojo Fama Contrafama, donde alcanzó notoriedad nacional.

Su salto a la fama llegó con el álbum Mon Laferte Vol. 1 (2015), que incluye éxitos como “ Tu falta de querer ” y “ Amárrame ”. Este último, en colaboración con Juanes, le valió un Latin Grammy en 2017.

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