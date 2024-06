Rafa Mercadante habla de su separación con Elda María ¿Hubo infidelidad?: “Me duele tremendamente”

A finales de mayo, Elda María sorprendió a todos al revelar que ya se había separado de Rafa Mercadante, tras tres años de relación y una hija en común. Sin dar muchos detalles sobre la ruptura, la influencer señaló que su romance con el conductor se “transformó por circunstancias de la vida”.

“El día de hoy nuestra familia se redujo a dos personas, mi hija y yo. Estamos felices y estaremos bien. Los tiempos de Dios son perfectos… Seremos fuertes, queremos vivir con la verdad, con el respeto y nunca traicionar el amor”, expresó.

A una semana del anuncio, el presentador dio su versión de los hechos y señaló que todo iba bien en su matrimonio, o al menos eso pensaba, pues afirmó que la creadora de contenido anunció su separación sin consultárselo.

Te podría interesar: Rafa Mercadante: Exhiben mensajes de los motivos que habrían terminado con su relación

Rafa Mercadante habla de su separación con Elda María

En entrevista para ‘Venga la alegría’, Rafa Mercadante manifestó que estaba trabajando cuando vio en redes sociales que su pareja había decidido terminar la relación.

“Tengo que dar mi versión de los hechos. Yo necesitaba de tiempo para entender qué había pasado, qué había acontecido porque, la verdad, para todos fue una sorpresa. Estoy de gira trabajando y, de repente, me enteró por Instagram que mi pareja, Elda María, decide acabarla relación, yo me shockee”, dijo.

Según Rafa, los problemas con su esposa surgieron después de que una mujer misteriosa se contactara con el “coach de vida” de Elda María y le dijera que él le estaba siendo infiel, afirmando que tenía las pruebas necesarias para demostrarlo.

Tras esto, la madre de su hija accedió a encontrarse con esta chica, a quien grabó discretamente mientras le platicaba sobre el supuesto engaño.

“Se entrevistan, Elda María la graba, hace como que está en una llamada y pone el teléfono a grabar. Le empieza a decir una serie de cosas que son falsedades, que son mentiras. Le inventan que yo traje a una chica de Colombia, que le (daba) dinero, que se había embarazado de mí. Ella entra en crisis y le llama a un miembro de su familia” Rafa Mercadante

“Me entero por Instagram que mi pareja decide terminar la relación", EN EXCLUSIVA para #VLA, recibimos a Rafa Mercadante para contar su versión acerca del fin de su relación con Elda María. 😱📱💔📺@AztecaUNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/AWzm7SPBcQ — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) June 6, 2024

No te pierdas: Elda María rompe el silencio y entre lágrimas revela la razón de su separación de Rafa Mercadante

Rafa Mercadante no tuvo oportunidad de aclarar las cosas

Al parecer, el familiar de Elda no tenía afecto por Rafa y le aconsejó a la joven que lo dejara, convenciéndola de que el conductor sí tenía una aventura extramarital.

A raíz de esto, según Rafa, la influencer decide empacar las cosas del presentador y dejarlas afuera de la casa que tienen en común, sin darle oportunidad de explicar las cosas.

“Empiezan a sacar todas mis cosas de la casa, las ponen en mi camioneta, cierran la casa con candados y cuando regreso yo el sábado, de este viaje de trabajo, me encuentro con que no me contesta y, de repente todo se acaba. No me dan el derecho de réplica, nunca me pude entrevistar con ella y eso me duele tremendamente”, señaló.

Elda María anuncia su separación del conductor Rafa Mercadante / Instagram: @ eldamariagamiz / @ rafamercadante

¿Rafa Mercadante se reconciliará con Elda María?

Rafa contó que Elda María ya accedió a hablar sobre el asunto. Sin embargo, descartó una reconciliación entre ellos, pese a que aún la ama, pues se siente decepcionado por la situación.

“Nunca nos casamos. Teníamos planes de casarnos, ahorita ya tengo una mejor relación con Elda María, por nuestra hija. Lógicamente esto ya no va a seguir como pareja. Te sacan de tu casa. Te tiran las cosas. Te esconden a tu hija. Hay miembros de su familia que no te quieren, ¿qué haces?, no es que NO la amaba, yo la amo”, indicó.

Y finalizó diciendo: “Creo que fue un golpe contundente para nuestra relación. Yo no me dedico a otra cosa más que a trabajar y ver por mis hijas. Yo necesito reestructurarme, necesito tomar paz, tomar calma, sacudirme de esto”.

Mira: Hospitalizan de emergencia al papá de Shakira; permanece en cuidados intensivos