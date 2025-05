¿Pablo Montero y Elda María se reconciliaron tras denuncia de supuesta agresión? Ella responde

Luego de que Elda María, expareja de Rafa Mercadante, se retractara en la denuncia que hizo contra Pablo Montero por, presuntamente, haberla agredido físicamente durante una cita romántica, se ha reportado que ambos decidieron darle una nueva oportunidad a su relación.

Y es que, cuando alzó la voz sobre lo que supuestamente le hizo el cantante, la influencer contó que ya llevaban varios meses hablando a través de las redes sociales. La química fue tan buena que él la invitó a pasar unos días en Cancún, donde, presuntamente, se desarrolló el maltrato.

Hace algunas semanas, Elda María aseguró que Pablo Montero la amenazó y violentó por negarse a tener relaciones íntimas con él y otra mujer.

Elda María

“Pablo me dijo que quería hacer un trí0. Le dije ‘yo no estoy acostumbrada a eso. Yo no soy así, yo quería estar contigo. No quiero hacer un trí0’. Él me dijo ‘ay, te va a encantar’. Le dije ‘no, te voy a grabar porque me estás haciendo sentir incómoda’. En tanto quiero grabarlo, él me jala el celular y me lastimó la mano. Me sacó sangre. Estaba alcoholizado”