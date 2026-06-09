Lucero, Napoleón, Chaco Gaytán y más reaccionan a la muerte del papá de Alessandra Rosaldo: VIDEOS

El espectáculo mexicano está de luto. Durante la noche del pasado 8 de junio, se confirmó la muerte de Jaime Sánchez Rosaldo, papá de Alessandra Rosaldo. Además de ser el suegro de Eugenio Derbez, el hoy occiso era uno de los productores y representantes de artistas más influyentes del país.

Como era de esperarse, colegas se han pronunciado ante este hecho, tanto en redes sociales como en el funeral, evento que se llevó a cabo al sur de la CDMX. Te contamos los detalles.

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Papá de Alessandra Rosaldo muere / Redes sociales

¿Cómo murió Jaime Sánchez Rosaldo, papá de Alessandra Rosaldo?

Hasta el momento, la familia de Jaime Sánchez Rosaldo no ha querido esclarecer la causa de su fallecimiento. En tanto que el periodista Carlo Uriel reportó que, según fuentes cercanas, el productor habría fallecido de un infarto cardiovascular a los 84 años.

Por otra parte, Gilda Deneken, expareja de Jaime, relató que padecía una grave enfermedad. Sin embargo, no quiso ahondar en detalles. Y es que, a su consideración, los allegados a él deben ser quienes digan más del tema.

“Muy triste. Le quiero comentar que él y yo no estábamos juntos, pero me duele. No me pude despedir de él. Fueron 16 años. Nunca nos habíamos dejado de hablar. Él estaba enfermo, pero yo siento que eso no me corresponde a mí comentarlo. Para ellos va a ser algo muy fuerte”, declaró para el programa ‘Ventaneando’.

En redes sociales también se han hecho muchas especulaciones. Algunos internautas creen que pudo haber perdido la vida por cuestiones relacionadas con su avanzada edad. Sin embargo, no hay nada confirmado hasta ahora.

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¿De qué murió Jaime Sánchez Rosaldo? / Redes sociales

Reacciones de Chacho de ‘Sentidos Opuestos’, Napoleón y más a la muerte de Jaime Sánchez Rosaldo

A través de redes sociales, Chacho Gaytán, integrante de ‘Sentidos Opuestos’, compartió un emotivo mensaje de despedida para Jaime Sánchez Rosaldo: “Tu legado vive en cada sueño que ayudaste a construir. Tu guía, tu visión y tu corazón permanecerán para siempre en los escenarios que ayudaste a iluminar”, indicó.

Gaytán también asistió al funeral del papá de Alessandra Rosaldo. No obstante, prefirió no dar declaraciones y huir de la prensa. En tanto que Napoleón, cantante con el que Jaime llegó a colaborar, usó sus plataformas para escribir el siguiente mensaje:

“No me queda más que agradecer que durante tantos años, tantas diferentes etapas hayamos caminado juntos, desde que éramos dos padres, jóvenes y primerizos hasta las charlas más recientes, donde platicábamos sobre ser abuelos”. Napoleón

En entrevista para la prensa, incluyendo TVNotas, Maya Karunna, integrante del grupo Caló, dijo recordarlo con cariño. Y es que el hoy occiso fue el primer mánager del grupo. También mencionó que, dentro de lo que cabe, ve a Alessandra “tranquila”.

“Deseo celebrar la vida de Jaime Sánchez Rosaldo. Se me hace más bonito porque llegas con otra energía. Obviamente sí con la tristeza, pero se me hace más bonito porque la energía es más bonita”, expresó.

El productor Carlos Moreno, quien también estuvo presente en el funeral, declaró estar muy dolido con la noticia. Describió a Sánchez Rosaldo como una persona “muy querida” en el espectáculo mexicano.

“Jaime fue un señor muy divertido que yo quise mucho. Lo voy a extrañar” Carlo Moreno

Por su parte, Lucero, quien no pudo asistir al funeral, manifestó ante los medios:

“Justamente le acabo de mandar unos mensajes privados a Alessandra para decirle que recuerdo a su papá con mucho amor, mucho cariño. Él fue… trabajamos juntos desde hace muchos años y vivimos muchos momentos juntos. Entonces que en paz descanse. Era un tipazo”. Lucero

¿Cómo está Alessandra Rosaldo tras la muerte de su padre?

Aquellos que asistieron al funeral del padre de Alessandra Rosaldo dijeron que la cantante se encuentra triste, pero tranquila. Angie Taddei, integrante de JNS, dijo:

“Tranquila y en paz, obviamente con lo que es perder a un padre, pero bien, acompañada de mucho amor. Acompañada de Eugenio, cien por ciento, de su familia. Están conmocionados con la noticia, pasando un momento de mucho dolor, de mucha tristeza, pero en paz, dentro de lo que cabe”, relató.

TVNotas y otros medios pudieron captar a Alessandra saliendo de la funeraria. Sin embargo, pese a la insistencia, no quiso dar declaración alguna.

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