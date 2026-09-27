Horóscopo de hoy, 28 de septiembre de 2026, y de toda la semana: ¡todos los signos!

Seguimos en la temporada de Libra. Aquellos nacidos en este signo son sociables, cálidos y simpáticos, con una personalidad magnética que atrae a los demás.

Son amantes de la justicia, odian los conflictos y actúan como mediadores naturales. Analizan tanto las opciones que les cuesta tomar decisiones rápidas o elegir. Elegantes y estéticos, les encanta el arte, la belleza, la buena comida y la gente culta.

Aries de hoy 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026, horóscopo semanal

Son Aries las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril.

Usarás métodos espirituales, ya sea meditación, respiración o terapias alternativas, para mantenerte en tu centro, ahora que tienes tantas situaciones que resolver, que precisan de tu agudeza mental y estrategia.

Te llegan ofertas laborales tentadoras, pero si analizas bien las condiciones, no te convienen, ya que a la larga mermarían tu independencia creativa. Mantente como estás por ahora. Más adelante tendrás la fortaleza para crear nuevas fuentes económicas que te convengan.

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Horóscopo Aries del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026 / Archivo TVNotas

Tauro de hoy 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026, horóscopo semanal

Son Tauro las personas nacidas del 21 de abril al 21 de mayo.

Te sentarás a analizar los hábitos que quieres modificar en tu vida, te prometerás a ti mismo que esta vez sí lo lograrás. Querrás ir al gimnasio o hacer en casa diariamente una rutina física saludable. ¡Esta semana es perfecta para hacerlo!

Entras en una etapa más coqueta. Algo dentro de ti te avisa de que ya estás listo para volver a amar y permites que alguien más entre en tu vida. La luna llena te pregunta: ¿Qué tanto estás dispuesto a ceder sin dejar de ser tú mismo?

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Horóscopo Tauro del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026 / Archivo TVNotas

Géminis de hoy 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026, horóscopo semanal

Son Géminis las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio.

Tendrás ganas de salir con los amigos, asistir a eventos y hacer actividades en grupo. Querrás recuperar la espontaneidad perdida, ser intrépido y atreverte a participar en aventuras divertidas.

No sabes bien cómo vendrá el futuro, pero quieres seguir vigente, activo y dentro de la jugada de la vida. ¡Eso lo tienes muy claro! Harás un esfuerzo extra para activarte y tener la energía para seguir, con vitaminas, haciéndote un chequeo completo médico y regresando al ejercicio

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Horóscopo Géminis del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026 / Archivo TVNotas

Cáncer de hoy 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026, horóscopo semanal

Son Cáncer las personas nacidas del 22 de junio al 23 de julio.

Muchos de tus planes laborales empiezan a formalizarse, lo que te permitirá mejoras económicas y la sensación de que todo empieza a encajar en su lugar. Volverás a recobrar tus pasatiempos, tus pasiones que habías dejado de lado.

Querrás ahorrar como hormiguita para, a medio plazo, obtener mayor comodidad y seguridad. Regresan amigos del pasado. Será una muy grata experiencia. Te ocuparás de temas de salud y acudirás a análisis y consultas preventivas.

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Horóscopo Cáncer del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026 / Archivo TVNotas

Leo de hoy 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026, horóscopo semanal

Son Leo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Sentirás la fuerte necesidad de ampliar tus horizontes, volver a salir a museos y conciertos, informarte de qué está pasando en el mundo, e investigar los adelantos científicos y lo que proponen las nuevas generaciones para mejorar nuestra sociedad.

Te permitirás cambiar tu punto de vista, pensar, actuar y sentir diferente, porque la actualidad así lo requiere. Retomarás tus planes y proyectos que habías dejado de lado, con buen ánimo y entusiasmo renovado.

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Horóscopo Leo del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026 / Archivo TVNotas

Virgo de hoy 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026, horóscopo semanal

Son Virgo las personas nacidas del 24 de agosto al 23 de septiembre.

Te diste un respiro y un tiempo de descanso que te cayó de maravilla. Ahora retomarás tus objetivos más urgentes. Te enfocas de lleno en lograr mejorar tu nivel económico y subir de puesto.

El mundo de los negocios, inversiones y finanzas tomará importancia en tus prioridades. Cupido puede lanzar su flecha de seducción. Te sentirás enamorado o muy entusiasmado por esa personita. Aunque algo en tu interior te dice: “Ve con cautela”, vívelo, aprende y gózalo.

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Horóscopo Virgo del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026 / Archivo TVNotas

Libra de hoy 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

Festejas tu cumpleaños y entrarás en un periodo en el que querrás estar más visible y presente en el mundo. Soltarás un poco la comodidad de tu hogar y tu soledad, para convivir, invitar a gente a tu casa, volver a embarcarte en planes grupales, buscar a los amigos de antaño y vivir al máximo.

Laboralmente, sostendrás tu actual trabajo y, si andas en busca de otro, octubre será perfecto para encontrarlo. Estarás más amoroso y menos exigente con tus seres queridos.

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Horóscopo Libra del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026 / Archivo TVNotas

Escorpión de hoy 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026, horóscopo semanal

Son Escorpión las personas nacidas del 24 de octubre al 22 de noviembre.

Después de tanta acción, prisa y traslados, que, aunque fueron divertidos, te dejaron agotado, ahora quieres calma, un poco de silencio y dormir plácido en tu cama por muchas horas.

Ha cambiado tu perspectiva y tus horizontes en muy poco tiempo. De pronto se ensanchan las puertas y las oportunidades.

Puedes ver el mundo desde una perspectiva más amplia. Podrás solucionar algunos temas pendientes, con ayudantes capaces. Aprenderás a delegar y a no hacerlo todo tú solo.

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Sagitario de hoy 28 de septiembre de 2026 al 4 de octubre, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre.

Seguramente estás algo preocupado por el flujo laboral monetario. Pronto acabará este bache. Te llega un buen proyecto salido de donde menos lo esperas. Los cielos te aconsejan participar en algún networking de altura, para darte a conocer en círculos muy diferentes a los acostumbrados.

El mundo de las apariencias dejará de ser interesante y entretenido para ti. Poder ser tú mismo y expresarte con libertad tomará principal importancia en tu vida y será una de tus prioridades.

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Horóscopo Sagitario del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026 / Archivo TVNotas

Capricornio de hoy 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

De alguna manera sentirás que has perdido autoridad, ya sea en tu zona laboral o tu hogar. Tendrás el fuerte impulso de retomar las riendas y muy claramente se lo harás saber y sentir a los involucrados.

Trata de no ser excesivamente marcial, porque no lograrías su respeto, sino su resentimiento. Retomas proyectos personales que tuvieron que retrasarse. Mejora la economía a pequeña escala. Vas por buen camino. Hay viaje a la vista de placer muy reconfortante.

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Horóscopo Capricornio del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026 / Archivo TVNotas

Acuario de hoy 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026, horóscopo semanal

Son Acuario las personas nacidas del 21 de enero al 19 de febrero.

Te cambia la perspectiva de tu vida y el ángulo global mundial en el que estabas enfrascado y terco. Una conversación con alguien muy inteligente te abrirá los ojos de repente.

Saldrás del autoengaño que te tenía atrapado en el mismo lugar. Olvídate del “qué dirán”, para enfocarte en retomar la esencia de tu ser, que quiere salir libremente. Por supuesto que se necesita mucha disciplina, continuidad y voluntad. Con esos 3 ingredientes lograrás todo.

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Horóscopo Acuario del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026 / Archivo TVNotas

Piscis de hoy 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026, horóscopo semanal

Son Piscis las personas nacidas del 20 de febrero al 20 de marzo.

Habrá que renegociar los términos y obligaciones en los acuerdos, tanto laborales como en tus relaciones personales y, sobre todo, de pareja.

Puede que hayas asumido compromisos que ahora te parecen injustos, por el peso que cargas. Si tú eres el que se está recargando en alguien, te pedirá que hagas algo para solucionarlo, porque la relación ya no podrá seguir así. Si es tu zona laboral la involucrada, pedirás aumento de sueldo o subirás el precio de tus servicios.

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