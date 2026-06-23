¿Alexis Ayala enojado con Cinthia Aparicio? Reacciona a lo que dijo sobre su divorcio: “Lo que sigue”

El divorcio de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio vuelve a ser tema de conversación. Y es que el actor reaccionó a lo dicho por su expareja sobre la separación, anunciada hace algunos meses. ¿Se molestó? Te contamos todo lo que dijo.

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Cinthia Aparicio y Alexis Ayala se divorcian / Mezcalent

¿Qué dijo Cinthia Aparicio sobre su divorcio de Alexis Ayala?

Fue el pasado 30 de abril que Alexis Ayala anunció su divorcio de Cinthia Aparicio, tras poco más de dos años de matrimonio. A través de un medio de circulación nacional, el actor simplemente mencionó que ella tomó la decisión al ver que no tenían la misma visión del futuro.

Tras mucho hermetismo, Aparicio decidió romper el silencio en ese mismo portal de circulación nacional. La famosa contó que, desde el principio, le dijo a Alexis sobre su deseo de ser mamá y tener una familia numerosa. No obstante, aparentemente, el actor no estaba del todo convencido de esta idea.

“El tiempo que estuve con Alexis, que me preguntaban, siempre he dicho que yo ahorita estoy enfocada en mi carrera. Pero que más adelante, por supuesto que me veo ahí con chilpayates corriendo”, manifestó.

Algo que llamó mucho la atención fue que Cinthia admitiera desconocer que Alexis haría pública la ruptura. Aunque dijo que jamás hablará mal de él, señaló que prefería que se hubiera sabido de otra forma.

“Creo que una pareja siempre tiene que ser una pareja, ¿no? Hasta el momento en que ya no lo es. Entonces él decidió hacerlo con su equipo, yo lo respeto, siempre va a tener mi respeto profesional. Entonces no sé cómo explicar eso. Él habló desde su verdad, entonces para él está bien”, sentenció.

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Cinthia Aparicio habla de su divorcio / Mezcalent

Así reaccionó Alexis Ayala ante las declaraciones de Cinthia Aparicio sobre su divorcio

En un encuentro con la prensa, Alexis Ayala abordó las declaraciones de Cinthia Aparicio sobre su divorcio. Fiel a su estilo, el actor simplemente dijo que “le daba gusto” y que no le deseaba ningún tipo de mal a su expareja.

“Leí la entrevista, por supuesto. Me da mucho gusto que haya hablado y me da mucho gusto que tenga éxito y me da mucho gusto que el día de mañana se enamore. Que esas alas crezcan cada día más”. Alexis Ayala

Pidió a los medios que ya no les preguntaran más sobre el tema. Y es que considera que ambos ya están en otra etapa de sus vidas. También dejó claro no sentir ningún tipo de rencor hacia ella y que podría volver a verla sin problema.

“Ya hablamos los dos. Lo que sigue es que cada uno siga viviendo la vida bonita. El día que nos veamos, que no nos hemos encontrado más que esa vez, saludarnos con gusto, con afecto, con cariño. Yo lo que tengo es respeto a lo que viví”, expresó.

Finalizó diciendo que, si bien no descarta volverse a enamorar en el futuro, no es algo en lo que esté pensando, reiterando que su único deseo es “vivir el presente”.

¿Cuándo se casaron Alexis Ayala y Cinthia Aparicio?

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se casaron dos veces en 2023; la primera fue el 11 de junio por el civil y la segunda fue el 3 de noviembre por la iglesia. En aquel entonces, su romance fue sumamente cuestionado por la diferencia de edad. Ella es casi 30 años menor que él.

En aquel entonces, ambos dijeron ignorar las críticas y aseguraron que estaban más felices que nunca. El propio Alexis llegó a confesar que Cinthia era muy especial y la única que lo logró convencer de casarse por la iglesia. El actor también manifestó que le gustaría formar una familia con ella en el futuro.

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