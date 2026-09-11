Novia de Carín León lo defiende y responde a rumores sobre su ausencia del concierto: “Ahí si hubieran llorado”

La cancelación de último momento del concierto que Carín León tenía programado en ‘The sphere’ de Las Vegas desató una ola de críticas entre sus seguidores y hasta famosos del espectáculo. Ante esto, Meylin Zúñiga, novia del cantante, respondió duramente a los señalamientos. Te platicamos lo que dijo.

Carín León canceló concierto en Las Vegas / Redes sociales

¿Por qué Carín León tuvo que cancelar su cuarto concierto en ‘The sphere’ de Las Vegas?

Miles de personas se dieron cita en ‘The sphere’ de Las Vegas con la expectativa de disfrutar uno de los conciertos más importantes de Carín León, en uno de los recintos que actualmente se consideran referentes a nivel mundial.

Aunque el público ya estaba preparado para presenciar el espectáculo, la situación cambió cuando se informó que Carín León no podría realizar su presentación. La noticia generó molestia y desconcierto entre los asistentes, por lo que el propio cantante decidió explicar los motivos que le impidieron llegar al escenario:

No pudimos llegar al evento, tuvimos fallas con los aviones desde el primero nuestra salida estaba programada para 2-3 de la tarde, subimos al avión tuvimos una falla de frenos, mandamos pedir otro avión y llegó entre 4:30 y 5:00 y tuvimos otra falla también de la dirección ahora. Carín León

El anuncio de que el cantante no realizaría su presentación provocó una “enfurecida” reacción entre los asistentes, quienes manifestaron su enojo, decepción y tristeza con una serie de abucheos dirigidos hacia el escenario.

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Carín León habla de la cancelación de su concierto / IG: carinleonoficial

¿Carín León presuntamente estuvo en fiesta antes de su concierto?

Muchos rumores han surgido sobre las posibles razones que evitaron que Carin León pudiera llegar a su cuarto concierto en ‘The sphere’ de Las Vegas, entre ellas, una presunta fiesta.

Aunque Carín asegura que se trató de un problema en su traslado, las teorías en redes sociales afirmaban que el intérprete presuntamente se encontraba en Sonora para estar en una fiesta .

Cabe resaltar que esta línea no fue confirmada, no existe tampoco información oficial que pueda revelar estos detalles. En contraposición, tanto Carín como su novia dicen que fue un tema con sus aviones.

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Carín León cancela concierto tras no llegar / Expreso

¿Cómo reaccionó Meylin Zúñiga, novia de Carín León, a las críticas contra el cantante?

Debido a la controversia, Meylin Zúñiga, pareja sentimental de Carín León, salió públicamente en su defensa y compartió pruebas para explicar por qué el intérprete no pudo llegar a tiempo al recinto.

La modelo aseguró que Carín León hizo todo lo posible para cumplir con el compromiso, pero una serie de problemas con los vuelos impidió que pudiera trasladarse hasta Las Vegas, desestimando así la teoría de una “fiesta":

No inventen que si andaba de fiesta y por eso no llegó, que si se peleó conmigo. Esposa de Carín León

Meylin dijo que el deseo de llegar al compromiso estaba presente, incluso hasta buscaron que un “tercer avión” pudiera llevarlos a su destino, cosa que no pudo ser:

El ya programado para las 2 pm (falla de frenos) y el que llegó después 5 pm (falla de una cosa que no entiendo) que después de estar haciendo mil intentos de solucionar NO nos permitieron volar! Hubo un tercero que es lo más gracioso... uno que iba lleno de personas con sombreros a Las Vegas, ¿a qué creen? Meyliz Zúñiga, esposa de Carín León

Por último, uno de los fragmentos que más llamó la atención fue sobre la seguridad de ella y del cantante, pues el no haber subido a avión significa que evitaron tomar un riesgo, con un desenlace que podría haber sido catastrófico:

¿Qué es lo peor de todo esto? ¿Haberlos dejado plantados con la posibilidad de, primero Dios, volver a cantar todos juntos o la noticia de que se cayó el avión y el artista no está? Ahí si hubieran llorado y no coreado grosería y media. Meylin Zúñiga

Este último mensaje fue motivo suficiente para que se ganara una serie de comentarios que reprobaban su actitud e idea. ¿Tú qué opinas?

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