Querida cantante murió tras caer de un balcón: su hija narra cómo vivió el desgarrador momento

Dentro de unas semanas, se cumple el cuarto aniversario luctuoso de Amparo Serrano. Si bien la celebridad era mayormente conocida por su empresa en honor a la Virgen de Guadalupe, también hubo una época en la que se dedicó a la música. Te contamos su historia y cómo murió.

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Amparín Serrano murió en 2022 / Redes sociales

Así fue la desgarradora muerte de Amparo Serrano, exintegrante de ‘Flans’

Amparo Serrano, también conocida como Amparín Serrano, murió el 12 de agosto de 2022, a los 56 años. En aquel entonces, circuló que se había caído del sillón eléctrico que tenía en su casa.

De hecho, una fuente cercana a la familia contó para TVNotas que la famosa se había dado un fuerte golpe en la cabeza. Si bien se llamó a los paramédicos, nada se pudo hacer por ella.

Tras este acontecimiento, su hija, Minnie West, confesó que el dolor de perder a su madre fue tan grande que había tomado la decisión de entrar a un hospital psiquiátrico. Y es que la actriz sentía que las emociones la estaban sobrepasando.

“A algunos les puede parecer forzado ser tan abierta sobre el tema, a mí me parece tonto no normalizar e incluso fomentar el bienestar mental. Toma valor aceptar que se necesita ayuda; yo necesito ayuda, yo no he podido estar bien sin mi mamá, no puedo sola y esto es mi último recurso. La salud mental es lo más importante y creo que es bueno que todos reconozcamos cuando necesitamos ayuda y no tengamos miedo o estemos avergonzados de pedirla”, declaró en su momento.

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Amparín Serrano tuvo un accidente doméstico / Redes sociales

¿Qué dijo Minnie West, hija de Amparín Serrano, sobre la muerte de su mamá?

En su momento, Minnie West, hija de Amparín Serrano, abrió su corazón y dio detalles sobre cómo lidió con la muerte de su mamá. Relató que, en ese entonces, intentó ayudar a la cantante mientras llegaba el equipo médico.

Al ver que su esfuerzo no sirvió para salvarle la vida, comenzó a sentirse culpable. Pensaba en qué más pudo haber hecho en esa situación, a pesar de que los médicos le dijeron que había hecho todo lo necesario.

“Empecé a hacer todo lo que pude; me torturé por muchísimo tiempo y ese es parte de mi enojo. Todos los doctores me dijeron que no había nada más que yo pudiera hacer, más que agarrarle la cabeza con un trapo, hasta que llegó la ambulancia, pero para ese entonces ya se había ido”. Minnie West

Dijo que había regresado mucho en regresar a la televisión debido a que, tras la tragedia, colaboró con las investigaciones posteriores para confirmar la causa de muerte.

“Como fue un accidente y solo estábamos mi sobrina de cinco años y yo, para que nos dieran el acta de defunción, me pusieron a actuar la escena en el balcón, por lo que después no quise regresar a ser actriz tampoco. Me hicieron actuar la escena literal y a mi sobrina la hicieron hacer un dibujo de lo que había pasado”, puntualizó.

Si bien Minnie se encuentra mejor, ha dicho que sigue luchando con el luto por el deceso de su madre y se siente agradecida con todos aquellos que la han apoyado en todo momento.

¿Quién era Amparín Serrano, exintegrante de Flans?

Amparín Serrano fue una diseñadora y artista mexicana. Es originaria de la Ciudad de México. Se hizo famosa por ser la fundadora de Distroller, una marca con diseños basados en la ‘Virgen de Guadalupe’.

Previo a su faceta de empresaria, estuvo en dos grupos musicales: ‘Media luna’ y ‘Flans’. Su estancia fue sumamente corta, pero muy recordada por los fans. Fue madre de dos hijas, quienes son:

Minnie West: Es actriz. Tomó el control de ‘Distroller’ tras la muerte de su mamá.

Camila West: Se ha mantenido alejada de los medios. Tiene tres hijas.

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