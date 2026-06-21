Consuelo Duval confiesa por qué la corrieron de la televisora que la vio crecer: “Fui berrinchuda”

La carrera de Consuelo Duval ha estado marcada por grandes éxitos en la televisión mexicana, pero también por momentos complicados que pusieron a prueba su futuro profesional. Aunque durante años fue una de las figuras más reconocidas de la comedia en la pantalla chica, hubo una etapa en la que decidió confrontar a los ejecutivos de la empresa donde construyó gran parte de su trayectoria, una decisión que terminó cambiando su vida.

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Consuelo Duval / Facebook: Netas divinas

¿Qué dijo Consuelo Duval sobre su salida de la televisora de San Ángel?

Consuelo Duval sorprendió al sincerarse sobre las circunstancias que provocaron su salida de Televisa. Durante la promoción de la serie Julia vs. Julia, la actriz confesó que encuentra varias similitudes entre ella y el personaje principal, especialmente en los momentos de crisis y reconstrucción personal.

“Tengo muchas similitudes con Julia, una de las más grandes es que también a mí me sacaron de Televisa por andar de berrinchuda. Me fui a aprender la lección al mundo” Consuelo Duval

La comediante explicó que durante muchos años consideró a la empresa como una especie de refugio profesional y emocional. Sin embargo, cuando esa etapa terminó, tuvo que aprender a confiar en sí misma y encontrar nuevas herramientas para salir adelante.

Además, reveló que aquellos años coincidieron con momentos especialmente difíciles en su vida familiar, pues tanto su padre como su hermana enfrentaban problemas de salud relacionados con el cáncer, situación que influyó directamente en su estado emocional.

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Consuelo Duval / Redes sociales

¿Cuál fue el conflicto que detonó la ruptura entre Consuelo Duval y la televisora?

El conflicto comenzó cuando Consuelo Duval decidió expresar su inconformidad por las condiciones laborales que percibía dentro de la empresa. La actriz sentía que merecía el mismo reconocimiento y respaldo que otros compañeros con quienes compartía exitosos proyectos de comedia.

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, recordó el complicado momento emocional que vivía y cómo eso influyó en sus decisiones.

Consuelo Duval “Me le puse al brinco. Estaba totalmente enloquecida. Ya había llegado el anuncio del cáncer de mi papá, del cáncer de Lulú. Sentía mis dos pilares derrumbándose. ¿Y de quién me voy a agarrar? Pues de papá Televisa, porque a mí me enseñaron que Televisa es mi casa, es mi familia, y me van a tener que proteger”.

La actriz explicó que buscó igualdad de condiciones dentro de la empresa y decidió expresar directamente sus demandas. Sin embargo, la respuesta que recibió no fue la que esperaba.

“Entonces fui y les dije: yo también existo, quiero todo igual”. Consuelo Duval

Según relató, la respuesta fue negativa y la discusión terminó escalando hasta provocar su salida.

“Me dijeron que no y les contesté que entonces me iba de la casa. Y me dijeron: pues vete, bye, vaya a hacer su berrinche a otro lado”. Consuelo Duval

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¿Qué pasó con Consuelo Duval después de salir de Televisa?

Tras dejar Televisa, Consuelo Duval buscó nuevas oportunidades profesionales. La actriz participó en proyectos fuera de la empresa e intentó reinventarse en otros espacios televisivos.

Sin embargo, esa etapa no fue sencilla. Algunos proyectos no tuvieron la repercusión esperada y la conductora reconoció que alejarse del lugar donde había desarrollado gran parte de su carrera fue más complicado de lo que imaginaba.

Con el paso de los meses, la experiencia le permitió reflexionar sobre lo ocurrido y entender mejor las circunstancias que habían rodeado su salida. La propia actriz ha señalado que ese periodo le ayudó a madurar tanto profesional como personalmente.

Consuelo Duval habla sobre su desplante a Sofía Niño de Rivera / IG: @consueloduval / @sofffiaaa1

¿Cómo fue el regreso de Consuelo Duval a Televisa?

Después de varios años de distancia, Consuelo Duval logró regresar a Televisa y reencontrarse con el público que la acompañó en algunos de los programas más exitosos de su carrera.

La actriz volvió sin exclusividad, pero con una visión completamente distinta de la industria y de sí misma. Su regreso marcó el inicio de una nueva etapa profesional en la que recuperó espacios importantes y volvió a colocarse entre las figuras más queridas del entretenimiento mexicano.

Una de las frases que mejor resume esa transformación fue la que compartió al hablar sobre su retorno:

“Se fue una Consuelo con la piel en carne viva y regresa Consuelo con una piel de elefante a la que nada le volverá a hacer daño”. Consuelo Duval

Actualmente, Consuelo Duval vive uno de los momentos más estables de su carrera. Además de participar en nuevos proyectos de actuación como la serie “Bodas S.A.”,continúa siendo una de las personalidades más reconocidas de la televisión mexicana al ser pieza importante en Netas Divinas.