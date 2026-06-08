¿Galilea Montijo se casa con Isaac Moreno? El lujoso detalle que desata sospechas de boda

Luego de que se especulara que Galilea Montijo quiere trato de diva, la conductora celebró a lo grande su cumpleaños número 53 en el programa Hoy, donde recibió múltiples felicitaciones, pero una visita inesperada en el foro generó especulaciones de compromiso.

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Galilea Montijo enfrenta rumores de compromiso. / Redes sociales/Captura de pantalla

¿Quién visitó por sorpresa a Galilea Montijo en el programa Hoy?

Durante la mañana del 5 de junio, Isaac Moreno desató especulaciones al aparecer en el programa Hoy. El momento se dio a conocer a través de las redes sociales del matutino e inmediatamente generó reacciones en el público.

En el clip se observa a la presentadora salir del foro de Hoy cuando de pronto ve a su pareja, el modelo Isaac Moreno. "¡Amor, ¿qué haces aquí? Te amo!”, expresó la conductora; posteriormente recibió un ramo de flores rojas con motivo de su cumpleaños.

Sin embargo, el detalle que no pasó desapercibido por los usuarios fue uno que lució la conductora de La casa de los famosos México en la mano izquierda, el cual estuvo presente a lo largo del día de su cumpleaños.

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¿Cuál es el lujoso detalle de Galilea Montijo que desató rumores de boda?

En el video difundido por el programa Hoy, se ve que la también actriz usa un anillo en la mano izquierda que también portó en su fiesta de cumpleaños, donde estuvo acompañada por varios conductores como Paul Stanley.

Hasta ahora, la pareja no se ha pronunciado al respecto, pero en las reacciones en redes no se han hecho esperar: “Cómo le hago para conseguir uno así”, “Felicidades, Gali, se mucho más feliz” y “Qué hermosos se ven hacen bonita pareja”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Cabe mencionar que los rumores de compromisos surgen después de que Galilea Montijo se sinceró sobre sus planes de convertirse en mamá por segunda vez junto a su actual pareja, pues aunque consideran que sería difícil, no lo descartan por completo.

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Galilea Montijo con supuesto anillo de compromiso. / Redes sociales

¿Qué piensa Isaac Moreno de su relación con Galilea Montijo?

En medio de la controversia que generó el anillo con pedrería en la mano de la conductora y actriz, Isaac Moreno se sinceró sobre su sentir hacia su pareja.

De acuerdo con el modelo, Galilea Montijo, quien próximamente debutará en nuevo programa, es “una mujer increíble, un corazón con patas, una mamá espectacular, un ser humano maravilloso”.

Además, debido a que era la primera vez que estaba dentro de los foros del matutino, Moreno aseguró que existe una gran admiración por su pareja: “La verdad es que veo el compañerismo, el amor y el cariño que hay, la admiración, no solo a ella, sino entre todos los compañeros”.

Por lo tanto, pese a que la pareja no ha confirmado que hay planes de boda, ambos siguen disfrutando de su amor y sorprendieron con románticas declaraciones.

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