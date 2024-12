Charlotte Lascurain le exige a Mr. Doctor que deje de “acosarla”; afirma que usa IA para “desprestigiarla”

Tal parece que las controversias no acaban para Mr. Doctor. En medio de su batalla legal con Maryfer Centeno, el influencer aseguró que Charlotte Lascurain estaba “amenazándolo” y hasta expuso un audio en el que presuntamente se escucha la voz de la creadora de contenido insultándolo por “exhibirla”.

A través de redes sociales, el doctor dijo estar temeroso por su seguridad, pues, según él, la joven habría llegado al extremo de filtrar su número telefónico, asegurando que era suyo, por lo que recibió muchas llamadas de desconocidos ofendiéndolo y mandándole fotos indecorosas.

“Esa noche no pude ni dormir- Tuve que apagar mi celular. He tenido que llamarle a mi psicólogo para pedirle ayuda, ha sido tanta la ansiedad, que incluso la normalicé. Anoche tuve hasta pesadillas con esta persona, a ese nivel de terror he llegado, he mostrado las pruebas”, expresó.

Mr. Doctor / Facebook: Mr. Doctor

¿Qué dice el audio que exhibio Mr. Doctor y atribuyó a Charlotte?

En el audio expuesto por el influencer, se puede oír, presuntamente, la voz Charlotte insultándolo y exigirle que borre todo lo que ha dicho sobre ella en redes sociales o, en caso contrario, iría hasta donde vive para hacerle daño.

“Esto es una advertencia, hijo de tu pin... para que no vuelvas a hablar de mí, ni de las personas con las que hablo, hijo de tu.... Te voy a agarrar a puros cuchill….y me vale v... para que no vuelvas a hablar de mí. Voy a ir a Guadalajara y te voy a ma... Baja ese video o si no te voy a ma... de eso me encargo yo”, se escucha decir a la voz que supuestamente es de Charlotte Lascurain.

Por si esto fuera poco, el creador de contenido también publicó un video afirmando que Charlotte suele intimidar a la gente que hace o dice cosas que no le parece.

“Charlotte ame4z4 de muert3 y de vi0lenci4 a otras personas, por eso tengo miedo... ella sabe dónde vivo”, dijo con aparente preocupación.

🚨 " Charlotte Lascurain " " Mr Doctor " :

Por este video donde Mr Doctor exhibe las amenazas de una PSEUDO INFLUENCER donde literalmente amenaza con MATARLO 🔫



Asi es gente hoy toca EXHIBIR la clase de MRDA que son las INFLUENCERS en instagram 💩



Muchas ligadas con el narco,… pic.twitter.com/52KjSpMGgp — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) December 22, 2024

Charlotte Lascurain asegura que Mr. Doctor la quiere “desprestigiar”

En respuesta a esta acusación, Charlotte hizo una publicación en Facebook para pedir que Mr. Doctor deje de “acosarla”, sugiriendo que el audio expuesto fue creado con IA (inteligencia artificial) para desprestigiarla.

De igual forma, lo señaló de querer armar “polémica” para obtener más vistas en sus redes sociales.

“¡Mr.Doctor te pido públicamente que dejes Acos4rm3!! Me has dedicado dos videos en las últimas 24 horas que te han generado millones de vistas. Sabemos que lo haces por crear polémica. El número que dices que filtre es público desde hace más de dos años y lo filtró una cuenta falsa y que ese ‘audio’ que filtraste es completamente falso. Deja de armar show por respeto a tu audiencia y a tu ‘profesión’, deja de hablar de mí. Gracias” Charlotte Lascurain

Por supuesto, los internautas no tardaron en reaccionar al post de la influencer.

¿Por qué es tendencia el #MrDoctormisógino?

Hace algunas horas, algunos usuarios hicieron tendencia el #MrDoctormisógino. En un principio, este hashtag fue usado para exponer a los insultos que los fans del influencer dejaban en los videos de Maryfer Centeno, quien hace poco lo demandó por violencia de género.

No obstante, poco después, varios internautas lo comenzaron a emplear para decir que los detractores del médico habían “comprado” la tendencia para “desprestigiarlo”.

Hasta el momento, Mr. Doctor no se ha pronunciado ante la nueva tendencia en X (antes Twitter), pero se espera que pronto saque un video o comunicado al respecto.

