Poncho de Nigris dice que no le gusta que las mujeres muestren su cuerpo, ¿Marcela Mistral lo tiene prohibido? ¡Se lo acaban!

En medio de la polémica entre Poncho de Nigris y Nicola Porcella tras el final de La casa de los famosos México 2026, volvió a adquirir notoriedad una reciente declaración del excolaborador de ‘Solo para mujeres’ en la que confiesa que no le gusta que las mujeres muestren su cuerpo. ¿Marcela Mistral lo tiene prohibido? ¡Te contamos los detalles!

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Poncho de Nigris causa revuelo con postura sobre las mujeres casadas. / Redes sociales

¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre el contenido de las mujeres redes?

Meses después de que Poncho de Nigris y Marcela Mistral enfrentaron rumores de crisis, el exhabitante de La casa de los famosos México sorprendió al confesar en el pódcast de Adriana Gallardo que no está de acuerdo con que las mujeres muestren su cuerpo en redes.

“No me gusta que anden ahí mostrando su cuerpo. Además, es porque no le veo caso; muchos van a decir que ‘Ay, pinc* inseguro y no sé qué’. No le veo caso a que andes enseñando las nalg*s en Instagram”. Poncho de Nigris

Particularmente, el creador de contenido hizo énfasis en las mujeres casadas o las que tienen algún tipo de compromiso. “Que tiene marido, que tiene novio, que está casada, ¿para qué estar vendiendo tus carnes en redes sociales?”, cuestionó.

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Poncho de Nigris desata nuevas críticas a su relación con Marcela Mistral tras confesión sobre las mujeres. / Redes sociales

¿Por qué Poncho de Nigris no está de acuerdo en que las mujeres muestren su cuerpo?

Poncho de Nigris argumentó que, aunque la mayoría de las mujeres que comparten ese tipo de contenido mencionan que les gusta su cuerpo porque está bonito, considera que los hombres no aprecian ese aspecto, por lo que lanzó un duro comentario:

“O sea, no es así de: ‘Ay, yo muestro mi cuerpo, está muy bonito’. Nadie quiere ver tu cuerpo, se quiere mastu…. con tu cuerpo”. Poncho de Nigris

La postura del influencer regiomontano generó un debate en redes; mientras algunos lo apoyaron, otros mencionaron que las mujeres son libres de compartir el contenido que desean. Algunos de los comentarios que provocaron sus palabras son:



“Aunque a muchas les duela, dice la verdad”.

“Machista como siempre”.

“De acuerdo. Pero Poncho sí enseña, sale sin camisa y así”.

“La mujer debe decidir si mostrar o no”.

“Toda la razón, les duela a quien les duela”.

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¿Poncho de Nigris le prohibió a Marcela Mistral subir fotos de su cuerpo a redes?

En su declaración acerca de las mujeres que muestran su cuerpo en redes sociales, Pocho de Nigris no hizo mención a Marcela Mistral; sin embargo, sí la nombró al decir que era una de sus cosas innegociables en su matrimonio, el cual cree va por buen camino a pesar de las críticas.

Hasta ahora, Marcela Mistral, quien ha rechazado ser parte de La granja VIP por su familia, no ha reaccionado a las declaraciones de Poncho de Nigris y las opiniones de las personas por la manera de pensar del creador de contenido. ¿Surgirá una nueva polémica?

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