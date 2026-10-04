Poncho de Nigris ¿se burla del reality de Eugenio Derbez? Así habló de su nuevo proyecto: “Drama y empujones”

Luego de que Poncho de Nigris anunciara que alista un reality familiar tras el éxito de Ring Royale, se revivió la entrevista en la que el exhabitante de LCDLFM reveló detalles sobre el proyecto junto a su familia, el cual asegura que no será como De viaje con los Derbez. ¿Ya cerró trato con una plataforma? ¡Te contamos los detalles!

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Poncho de Nigris podría hacer un reality familiar. / Redes sociales

¿Cuándo anunció Poncho de Nigris su reality familiar tras el éxito de Ring Royale?

Fue a principios de julio cuando Poncho de Nigris confirmó que alista un reality familiar en el que abordará temas de su vida privada, pero tendrá cuidado en tocar situaciones relacionadas con Marcela Mistral, su esposa.

“A lo mejor el tema de mi vida privada, del matrimonio, ese sí ya lo estoy cuidando desde el reality que entramos juntos. Cometí muchos errores porque nunca había entrado en un reality en parejas y no lo recomiendo a nadie”. Poncho de Nigris

Desde entonces, dejó claro que no busca hacer un reality tipo De viaje con los Derbez, pues su objetivo es transmitir lo que vive diariamente con su familia. “No queremos ser ‘Viajando con los Derbez’. Queremos ser más Kardashian: más conflicto, empujones y de todo un poco”, explicó.

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Poncho de Nigris no quiere repetir la fórmula de Eugenio Derbez. / Redes sociales

¿Poncho de Nigris lanza dardo contra ‘Viajando con los Derbez’ tras anunciar su nuevo reality?

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Poncho de Nigris brindó más detalles sobre su reality y confesó que ya está en planes de firmar con alguna plataforma, pero aún no se decide porque ese tipo de proyectos cuentan con muy poco presupuesto.

Además, volvió a resaltar que no busca hacer un proyecto estilo De viaje con los Derbez porque lo considera muy fresa. “No es de ‘vámonos de viaje y tú y tu historia’. Acá va a ser lo que sucede en la familia y un poquito de ficción y drama; ni se ocupa”.

Por el momento, desconoce la fecha en que saldrá a la luz el proyecto, pero le gustaría que estuviera ligada a Ring Royale y uno de los principales fuera Aldo de Nigris:

“Yo creo que tenemos que aprovechar el momento ahorita por Ring Royale y meter eso también de contenido, más viajes y esas cosas. Yo creo que en el reality los principales van a ser Aldito, mi mamá, Marcela y yo; de ahí todos los demás”. Poncho de Nigris

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¿Quién es Poncho de Nigris y en qué programas ha participado?

Alfonso ‘Poncho’ de Nigris es un conductor, influencer y empresario regiomontano.

Sus primeros pasos en el entretenimiento los dio en 2003, pero fue cuando participó en Big Brother México 2 , reality donde su personalidad lo llevó hasta el tercer lugar.

, reality donde su personalidad lo llevó hasta el tercer lugar. También participo en programas de concursos como Bailando por la boda de mis sueños y ¿Quién es la máscara?, bajo el personaje de ‘Monstruo’.

y bajo el personaje de Tras años alejado de la televisión, volvió a acaparar la atención al participar en MasterChef Celebrity México y La Casa de los Famosos México en su primera edición.

y en su primera edición. Su participación más reciente en un reality fue en Secretos de Parejas, formato donde trabajó junto a Marcela Mistral.

Por ahora, se desconoce lo que sucederá con el reality familiar de Poncho de Nigris, pero en caso de que se realice, podría salir a la luz en 2027.

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