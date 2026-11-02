Karely rompe el silencio sobre supuestos rituales de santería para conseguir fama: “Llevo muchos años” VIDEO

Karely se volvió tendencia luego de ser confirmada como la primera participante de ‘La mansión VIP’, pero también por unas recientes declaraciones sobre su supuesta relación con la santería.

‘Karlita la Santera’, quien aseguró ser considerada como la madrina de Karely dentro de esta religión, reveló detalles sobre algunas ceremonias en las que, presuntamente, habría participado la influencer para atraer fama y éxito.

Ahora, unos días después, la propia Karely rompió el silencio sobre el tema y aclaró cuál es su relación con estas prácticas religiosas.

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Karely Ruiz / Foto: Redes sociales

¿Qué rituales de santería habría realizado la influencer Karely para conseguir fama y fortuna?

De acuerdo con las declaraciones de ‘Karlita la Santera’, Karely habría participado en dos ceremonias relacionadas con la religión yoruba: la llamada ‘mano de Orula’ y el ‘rayamiento’.

La santera explicó que la influencer llegó a ella cuando ya tenía cierto reconocimiento público, pero buscaba alcanzar un mayor nivel de fama y fortuna.

Según su testimonio, Karely primero recibió la ‘mano de Orula’, una ceremonia de iniciación vinculada con la orientación y protección espiritual. Posteriormente, habría participado en el ‘rayamiento’, ritual que Karlita describió como un pacto con los muertos.

Karlita también relacionó estas ceremonias con una etapa de crecimiento en la vida de Karely, en la que consiguió mayor exposición pública, tuvo a su hija y adquirió propiedades.

“Ella decía: ‘Pues sí quiero estar dentro de esto, quiero más poder y vamos por otra etapa’. Pues se raya; rayamiento es el pacto que haces con los muertos (...) Ella primero hizo mano de orula, y luego hizo rayamiento. fue cuando hizo Playboy, tuvo su bebé, y todo increíble.” Karlita la Santera

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‘Karlita la Santera’ habló de Karely Ruiz / Captura de pantalla

¿Karely confirmó haber recurrido a la santería para tener más fama?

Durante un encuentro con los medios de comunicación en el aeropuerto, días antes de ingresar a ‘La mansión VIP’, la influencer Karely habló sobre las declaraciones de ‘Karlita la Santera’ acerca de su supuesta relación con la santería.

La influencer negó tener algún vínculo con esta religión y calificó como “totalmente falso” lo que se ha dicho al respecto. Asimismo, aseguró que su éxito es resultado de su trabajo en redes sociales, las colaboraciones que ha realizado y las apariciones en televisión que ha tenido a lo largo de los años.

“Es totalmente falso. Yo llevo muchos años en redes, entonces lo que esta persona está diciendo es totalmente falso. Lo que he hecho es en base a las colaboraciones, mi aparición en la televisión...” Karely

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¿Qué dijo Karely sobre Karlita la Santera?

Pese a que negó haber incursionado en la santería y participado en las ceremonias, Karely aceptó que sí llegó a tener una relación cercana con ‘Karlita la Santera’ en el pasado, pero aseguró que ese vínculo terminó debido a un problema que tuvieron.

La influencer reveló que hubo un problema del que ha preferido no hablar públicamente y señaló que, en su momento, Karlita hizo un mal uso de la confianza que le tenía, por lo que decidió alejarse de ella.

Asimismo, Karely consideró inapropiado que la santera revele ese tipo de información sobre su vida privada ante los medios de comunicación.

“Esa señora siempre dice eso (...) Si fuera real, se me hace super mal que ventile ese tipo de cosas (...)Sí, tuve una relación con ella; pero tuvimos unos problemas por un mal uso que ella hizo conmigo y cosas que no quise contar” Karely

Hace unos meses, la influencer Karely fue víctima de un ataque en su domicilio, lo que la obligó a buscar un nuevo lugar donde vivir y tomar medidas drásticas de seguridad.

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