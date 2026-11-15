A días de La mansión VIP, arrestan a famoso de reality por pelea que terminó en tragedia

La expectativa por el estreno de La mansión VIP quedó contrastada con una noticia que sacudió al mundo de los realities. Un exparticipante de un conocido programa de televisión fue arrestado junto a su hermano, luego de protagonizar una violenta confrontación afuera de una tienda de ropa que terminó con la muerte de un adolescente.

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La mansión VIP’ / Redes sociales

¿Quién es el participante de reality show arrestado?

Se trata de João Franco, quien formó parte del reality Below Deck, y su hermano Karlos Franco. Ambos fueron detenidos después de verse involucrados en una pelea callejera en el distrito turístico de Bodrum, ubicado en la provincia de Mugla, Turquía.

De acuerdo con información difundida por medios locales como Voices Newspaper y Haberler.com, el enfrentamiento comenzó cuando los hermanos tuvieron una discusión con empleados de un establecimiento comercial. Lo que habría iniciado como un intercambio de palabras terminó en una agresión física.

Los primeros reportes señalan que los Franco presuntamente utilizaron expresiones ofensivas contra el personal de la tienda. La situación escaló hasta convertirse en una trifulca en plena vía pública, con varios trabajadores involucrados.

Después de las diligencias iniciales ante un juzgado de Bodrum, ambos hermanos fueron ingresados a una prisión local. La detención ocurrió mientras se investigan las circunstancias de la pelea y la muerte del joven.

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¿Qué pasó en la pelea de João Franco y su hermano en Turquía?

La confrontación ocurrió afuera de una tienda de ropa y quedó registrada por cámaras de seguridad. Una grabación obtenida por Page Six muestra distintos momentos del altercado, que comenzó con un enfrentamiento entre Karlos Franco y uno de los empleados.

En el video, según la descripción difundida por el medio, Karlos aparece lanzando el primer golpe. João, por su parte, interviene inicialmente para intentar separar a los involucrados; sin embargo, la situación se descontrola cuando el trabajador responde y otros empleados salen del establecimiento.

La pelea se convirtió en una campal en la que se observan golpes, patadas y hasta el intento de arrojar un mueble. En medio del caos, João Franco también habría lanzado un golpe que provocó que uno de los jóvenes cayera.

La víctima, de acuerdo con los reportes, era un trabajador de apenas 17 años. El adolescente perdió el equilibrio y se golpeó fuertemente la cabeza contra unos escalones, donde quedó tendido e inmóvil.

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¿De qué murió el joven de 17 años tras la pelea con João Franco?

Después de la caída, el menor sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y presentó un paro cardíaco en el lugar. Aunque los paramédicos consiguieron reanimarlo y lo trasladaron de emergencia a un hospital, su estado de salud era crítico.

El medio turco Haberler informó que el adolescente murió el lunes 9 de noviembre, luego de las lesiones sufridas durante el enfrentamiento. La noticia convirtió una pelea callejera en un caso de gravedad, por el que los hermanos Franco permanecen detenidos.

Hasta el momento, la información disponible no permite establecer de manera definitiva las responsabilidades individuales de cada involucrado. Las circunstancias de la agresión y la muerte del joven forman parte de las investigaciones correspondientes.

Tampoco se habían dado a conocer declaraciones oficiales de las autoridades policiales o judiciales de Bodrum sobre el avance del proceso penal. Por su parte, la cadena Bravo, relacionada con Below Deck, tampoco había emitido una postura pública sobre el arresto de quien fuera participante del reality show.