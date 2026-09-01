¿Angélica Vale y Otto Padrón ya daban pistas de su separación? Reviven VIDEO de su historia de amor

La separación de Angélica Vale y Otto Padrón sigue dando de qué hablar. Aunque la expareja puso fin a su matrimonio en 2025, recientemente, usuarios de TikTok rescataron una entrevista que grabaron juntos años atrás, cuando todavía presumían la estabilidad de su relación y compartían detalles de su vida familiar.

Mira: ¿Angélica Vale la tercera en discordia? Actriz arremete contra Ninel Conde tras hablar de José Manuel Figueroa

Angélica Vale y Otto Padrón / Redes sociales

¿Cómo hablaban Angélica Vale y Otto Padrón de su matrimonio antes de separarse?

La conversación que volvió a circular en redes sociales fue publicada originalmente en el canal de YouTube de Angélica Vale el 11 de febrero de 2021, en el contexto del Día del Amor y la Amistad. En ese momento, la actriz decidió entrevistar a su esposo para mostrar un lado más personal de su relación.

Uno de los temas que surgió durante la charla fue la manera en que Angélica Vale y Otto Padrón celebraban su aniversario. La actriz recordó que durante varios años había existido cierta confusión sobre cuál era exactamente la fecha que debían conmemorar.

La pareja habló del asunto con bastante humor y hasta planteó la posibilidad de tomar el 14 de febrero como una fecha especial para celebrar su relación. El intercambio permitió conocer una faceta mucho más cotidiana de su matrimonio y la manera en que ambos podían bromear sobre sus propias diferencias.

Lee: ¿Ninel Conde demandará a José Manuel Figueroa? El cantante aseguró que “el bótox la afectó” y la actriz reaccionó

Angélica Vale y Otto Padrón / Redes sociales

¿Cómo se conocieron Angélica Vale y Otto Padrón y cuándo comenzó su historia de amor?

Durante la entrevista, Otto Padrón contó cómo conoció el trabajo de Angélica Vale y cuál fue su primera referencia de la actriz. El ejecutivo explicó que inicialmente conocía a Angélica María y, posteriormente, identificó a Vale como su hija mientras trabajaba en Univision.

Padrón recordó que había visto a Angélica Vale en la telenovela Soñadoras, producción que le permitió ubicarla profesionalmente. Tiempo después, una promoción relacionada con la actriz llamó su atención mientras se encontraba en Nueva York y quiso conocer más sobre ella.

El acercamiento, sin embargo, no ocurrió inicialmente de manera romántica. En aquel entonces, Angélica Vale tenía representante y novio, y fue precisamente a través de esa relación profesional como Otto tuvo contacto con ella. Un proyecto relacionado con una producción sobre Gloria Trevi también ayudó a que sus caminos se cruzaran.

Mira: Mauricio Barcelata revela que se “agarró a besos” con Angélica Vale en medio de su polémico divorcio, ¿romance?

¿Angélica Vale reveló que Otto Padrón le cayó mal cuando se conocieron?

La historia que contaron Angélica Vale y Otto Padrón tuvo un detalle que sorprendió a los seguidores que ahora recuperaron el video: la actriz reconoció que su primera impresión del ejecutivo no fue nada buena.

Vale explicó que acudió a aquel encuentro pensando que conocería a un ejecutivo de Univision y que, al encontrarse con Padrón, no sintió una conexión inmediata. De hecho, recordó aquel momento con bastante humor al explicar qué pensó cuando lo conoció.

“‘Qué horror, qué tipo más pesado’, dije. ¿Con este es con quien hay que quedar? No, qué horror, qué cosa más horrible. Entonces, de ahí me caíste muy mal, la verdad, pero entonces resulta que ya no me caso con mi novio y qué bueno. Ahí empezó una relación de trabajo muy bonita contigo, porque no era amistad, era una relación de trabajo realmente” Angélica Vale

La confesión resulta llamativa porque aquel encuentro que comenzó con una mala impresión terminó convirtiéndose en una relación mucho más cercana. Otto Padrón, por su parte, recordó aquel proceso de una manera mucho más sencilla y aseguró:

“Empezó una relación bonita y fue muy bien”. Otto Padrón

Con el paso del tiempo, aquella relación profesional dio paso a un vínculo sentimental. Angélica Vale y Otto Padrón se casaron, formaron una familia y compartieron durante años diferentes momentos de su vida personal y profesional.

Lee: Angélica Vale revela que ella decidió separarse de Otto Padrón, pero, ¿siguen casados? “Ya no se puede” VIDEO

¿Cuándo terminó el matrimonio de Angélica Vale y Otto Padrón después de 14 años?

La historia de amor entre Angélica Vale y Otto Padrón continuó durante más de una década después de aquel primer encuentro. La pareja contrajo matrimonio y tuvo hijos, por lo que, con el paso de los años, consolidaron una familia que también apareció en algunos de los recuerdos que compartieron públicamente.

Precisamente por eso, el video que ahora revive en TikTok ha generado comentarios entre quienes recuerdan aquella etapa de la vida de la actriz. En la grabación, Angélica Vale y Otto Padrón hablaban de su relación desde una perspectiva mucho más íntima, sin imaginar que años después sus palabras serían retomadas tras el final de su matrimonio.

El matrimonio de ambos llegó a su fin en abril de 2025, después de 14 años juntos. La noticia marcó el cierre de una relación que durante años fue seguida de cerca por el público y que también estuvo acompañada de distintos momentos familiares.