Kimberly Flores responde a sus detractores tras críticas a su canción: “Ustedes me tienen donde estoy”

Kimberly Flores ha sido tema de conversación en redes sociales luego de que hace unos días lanzó su primera canción titulada Triple ja ja ja.

La creadora de contenido incursionó en la industria de la música con ayuda de su pareja, el también cantante Edwin Luna. Por esta razón, cumplió su sueño de lanzar su primera canción.

No obstante, la cantante se volvió objeto de críticas en redes sociales, dado que usuarios remarcaron que Kimberly Flores no tiene talento en la música.

Kimberly Flores posando seria. / Instagram: @kimfloresgz

Aunque ha habido otros quienes destacaron que la canción es muy pegajosa, lo que derivó a que se volviera tendencia número uno en YouTube.

Lo anterior fue celebrado por la esposa de Edwin Luna. No obstante, usuarios nuevamente remarcaron que el éxito de su canción se debe a los innumerables memes y burlas que han hecho cibernautas en las redes sociales.

Kimberly Flores posando seria. / Instagram: @kimfloresgz

Te puede interesar: Edwin Luna se une a las burlas a Kimberly Flores por su nueva canción

¿Kimberly Flores responde a las críticas sobre su canción ‘Triple Ja ja ja’?

Pese a que la famosa ya habría reaccionado a las peticiones de usuarios sobre dejar la música, en esta ocasión fue cuestionada en una entrevista sobre su postura respecto a las críticas y burlas que desataron su canción. Contundente dejó claro que no le interesa lo que digan sus detractores.

A través de una entrevista con Marco Tapia TV, Kimberly comentó que en la carrera de todo artista siempre habrá algo negativo y eso es importante, ya que así ha podido llegar hasta donde está.

Kimberly Flores posando distraía. / Instagram: kimfloresgz

No te pierdas: Samadhi Zendejas y William Levy: ella rompe el silencio sobre los rumores de una relación con el actor

“El que hablen bien, el que hablen mal, pero que hablen y tenerte siempre al punto, sin ni siquiera tú buscarlo, pues es padre, porque les digo a mis ‘haters’: ‘Ustedes también me tienen donde estoy y si ustedes no me tuvieran así, pues no me voltearán ni a ver’”. Kimberly Flores

Agregó: “Se vuelven unos fans frustrados, porque están en todo… Siempre cometo un ch¡ng0 de errores y siempre me critican, pero, al final, pues me río, qué voy a hacer. Ya no me voy a estar complicando, ya sé que elegimos con mi marido, pues estar en este medio… Pues nada, a aguantarte”.

Como era natural, usuarios reaccionaron a las palabras de la famosa y no tardaron en hacer mofa de sus declaraciones.

Kimberly Flores y Edwin Luna cantando / TikTok

Te puede interesar: Peso Pluma es captado de la mano con misteriosa mujer en el festival de Coachella

“Ahí te va un cuarto ja ja ja”, “¿Y en qué nivel piensa que está? Esa señora está bien mal”, “Ni Jolette de la Academia se atrevió a tanto”, “Gracias por hacernos reír”.

Parece ser que, pese a las críticas, Kimberly seguirá dedicándose a la industria de la música, aunque no ha dado a conocer si sacará un segundo tema.

Así lo dijo Kimberly Flores: