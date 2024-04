Samadhi Zendejas y William Levy: ella rompe el silencio sobre los rumores de una relación con el actor

En medio del caos, la actriz Samadhi Zendejas, ha salido a revelar cuál es su verdadera relación con el actor William Levy. Las especulaciones de un supuesto romance entre ambos no son nuevas. Las mismas empezaron el año pasado, cuando fueron captados por TVNotas compartiendo fuera del set de grabación de la novela.

Recientemente, los rumores de relación entre los actores volvieron a tomar fuerza porque hace unos días Elizabeth Gutiérrez confirmó que se había separado de William Levy. Tras la noticia, en redes ambos famosos publicaron mensajes que fueron interpretados como indirectas entre ellos.

Los internautas no tardaron en señalar a Samadhi como la tercera en discordia entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez. Por ello, la actriz rompió el silencio.

La actriz de 29 años dio una entrevista para el programa Al rojo vivo el pasado 12 de abril.

Zendejas afirmó que su vínculo con William Levy se mantuvo estrictamente profesional, dejando en claro que “no, nunca” hubo más que química entre ellos, cuando se le preguntó directamente sobre la existencia de una relación. También señaló que siempre fueron muy cautelosos en cada escena juntos.

“Después decíamos: ‘Híjole, no me agarres en la escena, porque si nos toman una foto, van a pensar de más’. Pero no, siempre fue con mucho respeto, con mucho profesionalismo de ambas partes. Creo que es un ser extraordinario y un gran compañero”, señaló.