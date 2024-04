Elizabeth Gutiérrez estaría investigando si Samadhi Zendejas está embarazada de William Levy

La separación entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez está dando mucho de qué hablar y es que en las últimas horas han salido a la luz cuatro reportes policiales sobre la incidentes domésticos que se vivieron en su hogar antes de tomar la decisión de separarse definitivamente en medio de tantos rumores de infidelidad por parte del actor.

En uno de estos reportes dados a conocer por la revista ‘People’, se menciona que en enero de este año, una vez que regresaron de su viaje familiar por Europa, y cuando parecía ser la reconciliación para la pareja, se presentó un altercado en el que William había bebido con unos amigos y luego de supuestamente ver a través de las cámaras de seguridad que había un hombre en su casa, llegó presuntamente 4rmad0 gritándole a Elizabeth improperios delante de su hija, preguntando dónde estaba el hombre con el que supuestamente le estaba siendo infiel y hasta le pidió que si tenía encuentros con alguien más, no lo hiciera en su casa y la corrió.

Por el terror, la conductora y su hija se escondieron entre arbustos y llamaron a la policía. Al llegar las autoridades, William explicó que pensaba que su pareja estaba con otro hombre en su casa, pero estos le pidieron ver la grabación y al no encontrar una base a sus dichos le pidieron que no se refiriera de esas maneras a Elizabeth y menos delante de su hija.

Finalmente Elizabeth abandonó la casa y según en un acuerdo verbal con William, su hija se fue con ella y su hijo se quedó con su papá. Después de este altercado, en otra ocasión la adolescente acudió a la casa con unas primas para recoger algunas pertenencias, pero escuchó la voz de una mujer en la habitación de su padre y furiosa le preguntó dónde estaba “la p*t4”, mientras él le cerró la puerta sin el propósito de lastimarla sino más bien para que no entrara a la habitación. Al llegar la policía a la casa cuando la adolescente le contó lo que pasó a su mamá, la policía no encontró nada y William se defendió diciendo que se trataba de la trabajadora del servicio.

Al respecto, algunos internautas han opinado: “Lo que sucede es que la hija está harta del comportamiento de su padre. En cada novela o película él se baja los pantalones y no ha tenido respeto para su familia, sus hijos y la mujer que tenía en casa. Él actuaba como soltero sin compromiso. Ya los hijos le faltaron al respeto por su forma de vivir, no tiene educación”, “machista, él sí puede ser infiel y ella tiene que aguantar todo. Qué ridículo, él se acostaba con cada protagonista que actuaba, por favor que madure. Ella está espectacular, mejor que con todas las actrices que él trabajó”, “el león cree que todos son de su condición. Como William ha sido un infiel empedernido cree que Elizabeth es igual a él, pero la verdad Elizabeth es mucha mujer para él”.

Elizabeth Gutiérrez está preocupada por su hijo y estaría investigando más sobre la relación de William con Samadhi

A propósito de estos reportes, el programa ‘Chisme no like’ recordó que en algunas emisiones han dado a conocer que los famosos tenían un acuerdo de llevar su relación abierta, teniendo relaciones en la misma casa.

En este tenor, según los reportes policiales, Elizabeth atribuye los celos y las incidentes domésticos que implicaron a la policía, al consumo de sustancias prohibidas y de alcohol durante un tiempo por parte William, aunque él lo niega.

En el programa ‘La mesa caliente’ aseguraron que la actriz estaría preocupada por el actuar de William y estaría averiguando para saber más detalles de lo que podría estarle ocurriendo. “Confirmamos que Elizabeth está investigando también si la actriz Samadhi Zendejas, con la que se le ha vinculado a William, está embarazada en estos momentos”, comentaron.

Indican que Samadhi no está embarazada, pero Elizabeth habría tenido sospechas / Instagram: @willevy @samadhiza

Igualmente la conductora Verónica Bastos dijo que ya investigó al respecto y comentó: “Por supuesto me dicen que esto no es verdad, que Samadhi no está embarazada de William Levy”.

No obstante, en el programa ‘Con permiso’, Martha Figueroa indicó que Elizabethvno estaría del todo tranquila con que su hijo se haya quedado con William y estaría preocupada por el adolescente.

“Que ella no estaba muy tranquila porque parece ser que William Levy estaba tratando de convertir en hombrecito al chamaco. Así con: ‘Ven, vamos con unas ‘viejas’. Vamos a echarnos unas chelas’, pero el niño es chico”, contó.

William y Elizabeth ya no están viviendo juntos y sus hijos están separados también; ella está viviendo con su mamá y él con su papá / Instagram

En medio de la polémica, este fin de semana, Elizabeth reapareció y se dejó ver por primera vez luego de dar a conocer su ruptura en los New You Beauty Awards en Miami, posando con un vestido diseñado por ella misma, pero no habló nada respecto al tema familiar por el que atraviesan.

Elizabeth reapareció el fin de semana luego de que hace unos días confirmara la ruptura definitiva del padre de sus hijos / Instagram

Por otra parte, William mandó un comunicado también este fin de semana en donde mencionó que él también tiene muchas cosas que decir, pero que prioriza el bienestar mental de sus hijos y respeta a su ex no hablando mal de ella: “Yo siempre he priorizado la salud mental de mis hijos y así seguirá siendo. Es más, ellos saben quién soy y la verdad de todo. Seguiré tranquilo, dedicado a mis hijos y mi carrera. Love you all (los amo a todos)”, concluyó.

