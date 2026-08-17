Charly López aparenta una buena vida, pero abandona a su madre amputada: “Dice que si me voy a morir, ¡que me muera!”

EIvia Celia Ortega, de 84 años, madre del excaribaldi Charly López, enfrenta serios problemas de salud y familiares. Aseguran que el cantante y empresario lleva años alejado de ella. Sus hermanos y sobrina le hacen un fuerte llamado: "¡Queremos que sea empático con su mamá!”.

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¿Charly López abandonó a su mamá Elvia? Ella revela por qué están distanciados

Doña Elvia, sus hijos Ariadna y René, y su nieta Nabila nos recibieron para abundar sobre esta situación. Revelaron que el distanciamiento con Charly López no es nuevo, pero se ha vuelto todavía más doloroso debido a las condiciones de salud que actualmente enfrenta su madre.

Dolida y sin poder ocultar la tristeza que le provoca estar alejada de su hijo, doña Elvia nos contó: “Él no me ha venido a ver, ni quiere saber nada de nosotros. Dice que si me voy a morir, pues que me muera, entonces. No sé cuál sea el problema. ¿Qué le habré hecho para que sea de esa forma?”.

Aunque, públicamente, Charly ha declarado que su mamá es una gran mujer, Elvia revira y afirma que para el exGaribaldi la familia no existe. “No sé por qué. Seguramente no es hijo mío. A lo mejor y no me he dado cuenta. No se enteró, pues que Dios lo bendiga”, dijo con ironía.

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¿Por qué amputaron a la mamá de Charly López? Esto se sabe de su estado de salud

René, hermano de Charly López y principal cuidador de doña Elvia, nos contó que lleva aproximadamente 22 años al pendiente de ella, pero últimamente su situación se ha complicado.

La señora tiene problemas para caminar y permanece confinada en el segundo piso de su casa, ubicada en el tercer nivel de un edificio. Además, recientemente enfrentó una complicación relacionada con el pie diabético, luego de sufrir una lesión que comenzó a sangrar. Tuvo que ser trasladada de emergencia al ISSSTE.

Ahí, según explicó René, los médicos encontraron una infección y tuvieron que intervenirla para amputarle un dedo, ya que, si la afección avanzaba, hubieran tenido que amputarle el pie hasta el tobillo.

De acuerdo con el relato de René, su madre enfrentó este procedimiento hace menos de 15 días, tan solo con anestesia local. Él nos dijo: “Le tuvieron que tallar hasta el hueso, porque la infección seguía”.

Mamá de Charly López necesita cuidados especiales: René es su principal cuidador

Además de la preocupación por la salud de doña Elvia, existe otro problema: el tiempo y los cuidados que requiere. René es quien se encarga de ayudarla a comer, bañarse, trasladarse a sus consultas y realizar sus curaciones. “Él es quien ve por mí, me da de comer, desayunar, cenar, aquí en la cama. Me ayuda con todo. Va al hospital a ver lo de mis consultas. Está muy cansado”, dice Elvia, agradecida con su hijo, quien también debe comprar parte de los medicamentos y alimentos para su cuidado.

El gasto puede representar varios cientos de pesos diarios, únicamente en las curaciones, una cantidad complicada para una familia que vive principalmente de sus pensiones. Y es que, aunque cuentan con apoyo del ISSSTE, hay cuidados que deben realizar en casa, por lo que René prácticamente se ha convertido en enfermero de tiempo completo, a pesar de que no tiene los conocimientos para hacer las curaciones necesarias y ha tenido que investigar cómo realizarlas de la mejor forma.

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¿Charly López ignoró a su hermana Ariadna cuando estaba hospitalizada? Esto contó su sobrina Nabila

Uno de los testimonios más fuertes lo dio Nabila, nieta de Elvia, quien aseguró que, cuando su madre, Ariadna, estuvo hospitalizada buscó comunicarse con su tío Charly. Según contó, después de intentar localizarlo, habló con la pareja que tenía en aquel momento y recibió un mensaje que la dejó indignada.

Según Nabila, esta habría sido la respuesta que Charly hizo llegar a través de su entonces pareja, en medio de la grave situación que vivía su hermana: “Fíjate que no me importa si se muere, pues que se muera tu mamá”.

Recordemos que el exGaribaldi ya había tenido un distanciamiento en el pasado con Ariadna, pero lograron reconciliarse. La joven asegura que esa situación le dolió especialmente porque no ha sido la única vez que se ha expresado así, pues incluso ya lo habría comentado también hacia su madre. Desde su perspectiva, su abuela siempre estuvo para Charly.

A pesar de todo lo ocurrido, Elvia no habló con odio de su hijo. Al contrario, cuando le preguntamos qué siente por Charly, fue contundente: “Chaparritos, lo extraño porque sí, lo extraño, pero él sabrá”, expresó.

Estas palabras conmovieron a su familia, pues aseguran que, aunque está acompañada por sus otros hijos, nietos y familiares, existe una ausencia que nadie puede llenar. “Ella tuvo 3 patitos y quiere a sus 3 patitos”, dijo Ariadna, al explicar que su mamá quiere tener cerca a sus 3 hijos y sufre por no tenerlos.

Doña Elvia (centro), sus hijos René y Ariadna (derecha) y su nieta Nabila nos contaron el distanciamiento que tienen con Charly, asi como los problemas de salud de la señora.

¿Qué provocó el distanciamiento de Charly López con su familia? Su hermana Ariadna rompe el silencio

Nabila asegura que el distanciamiento con su tío comenzó mucho antes de que la salud de su abuela empeorara. De acuerdo con su relato, desde aproximadamente la época de la pandemia, en 2020, la familia dejó de convivir con Charly y el contacto se volvió prácticamente inexistente.

La sobrina del famoso enfatizó: “La gente puede pensar: ‘Aquí quieren dinero’. No. Solo queremos una atención hacia mi abuela. De por sí, antes le hablaba una vez cada 2 meses. Ahora ya ni eso. Desde hace como 5 años no le habla. Tuvimos un Año Nuevo juntos en un salón por Lomas Verdes, donde nos invitó a todos. Ahí se desencadenó la pandemia. No pela a mi abuela ni a mi tío ni a mi mamá, a nadie más que a su hijo. Qué bueno que se hayan reconciliado”.

La familia también habló de algunos conflictos económicos que, desde su perspectiva, pudieron contribuir al rompimiento, además de que una expareja de Charly lo convenció de que tanto su hermana como su madre lo querían ver muerto, algo que rechazan rotundamente.

Ariadna comentó: “Lo último que supimos fue que tenía una novia que tiraba Tarot, y le dijo que mi mamá y yo queríamos matarlo. No sé de qué me serviría muerto, si vivo no me sirve. No nos da nada, no nos mantiene, ni mucho menos”.

A partir de ese momento, Charly dejó de responder al teléfono. “Luego empezó a decir que le robamos el ‘Congo’ hace 15 años, cosas que no son reales. Creo que él está viviendo una realidad alterna, lo que le dicen es lo que él repite”.

Por su parte, Nabila aseguró que hubo un desacuerdo relacionado con un negocio y que, posteriormente, la comunicación entre ellos se habría deteriorado todavía más. “Hace como 4 años abrieron un Woman’s en Satélite. Mi tío firmó, mi mamá lo iba a administrar. Después, hubo temas que no le gustaron a mi mamá y se salió, pero mi tío tenía que pagarle 100 mil pesos, cosa que jamás hizo. Luego, le rechazaba las llamadas y ya, en el inter, le dijo: ‘Tú me querías matar, pues no te pago nada, no te busco’. Fue el pretexto perfecto para no pagarle”.

Familia de Charly López no busca dinero y revela cuál es su única petición para ayudar a doña Elvia Ortega

Sin embargo, para ellos el dinero pasó a segundo plano. La familia de Charly quiso dejar algo muy claro: no están haciendo esta denuncia para pedirle dinero al cantante. Su preocupación principal es que Elvia pueda vivir sus últimos años con mejores condiciones, y que Charly, si está en sus manos, se acerque a ella. Incluso hicieron una petición muy concreta: Que pueda conseguir un departamento en planta baja, ya que actualmente las escaleras representan un enorme obstáculo para la movilidad de la señora.

Todos buscan una solución urgente, pues trasladar a la señora desde el segundo piso se ha convertido en todo un reto para su calidad de vida. Su intención es mudarla a una vivienda en planta baja, para que pueda tener mayor movilidad y en caso de necesitar atención médica, puedan llevarla con más facilidad. Además, consideran que contar con una enfermera sería de gran ayuda para René, quien carga con buena parte de los cuidados.

Sobre esto, Ariadna nos dijo: “Nosotros estamos aquí tranquilos, viendo porque mi mamá esté bien. Si se vende mi casa, comprar la de abajo o hacer una permuta con alguien de la unidad (Latinoamericana). Estamos buscando que mi mamá tenga la libertad para moverse y mi hermano, menos carga. Contar con liquidez para también echarle la mano a mi hermano con una enfermera, porque tampoco es justo: la carga, le lava, la baña. Me preocupa y me desespera que nosotras vivimos muy lejos”.

En el pasado, llegamos a captar al exGaribaldi muy contento al lado de su mamá y de su hermano René. Ahora, doña Elvia dice no saber cuál es el problema por el que Charly se alejó.

¿Qué le pide la familia de Charly López tras el delicado estado de salud de su madre?

René quiso recordar que, antes de que Charly alcanzara la fama con Garibaldi, hubo una familia que lo apoyó. Según contó, su madre desempeñó un papel importante cuando él tuvo la oportunidad de presentarse al casting que finalmente lo llevaría a formar parte del grupo musical.

Por eso, ahora que su madre atraviesa un momento complicado, sus hijos consideran que sería justo que Charly se acercara. “No queremos que venga por nosotros, sino por su mamá”, es el reclamo de la familia.

Aunque el dolor y el enojo están presentes, los parientes de Charly esperan que reconsidere su postura. Incluso, aseguran que han intentado hacerle llegar imágenes para que vea cómo se encuentra actualmente su madre, pero señalan que no habría querido verlas.

Mientras Elvia continúa con su tratamiento y sus hijos buscan la manera de mejorar sus condiciones de vida, queda una petición en el aire para el exGaribaldi: “Charly, es tu mamá. Ven a verla”.

Su familia es clara: no pide que Charly López solucione todos sus problemas ni que olvide las diferencias del pasado. Solo quiere que sea empático con la mujer que, aseguran, estuvo a su lado cuando más lo necesitó.